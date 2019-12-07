Четыре заброшенные шайбы не спасли "Динамо" от поражения в Екатеринбурге

Рижане начали матч очень неудачно и уже на 5-й минуте Дэн Секстон, воспользовавшись удалением Даниэля Берзиньша вывел хозяев вперёд. Затем у "Динамо" было несколько возможностей отличиться в большинстве, но вместо этого на 18-й минуте Питер Холланд удвоил преимущество "Автомобилиста".

Второй период прошёл в более-менее равной борьбе и у обеих команд был шанс забить гол, но в самом конце периода это удалось сделать лишь Георгию Белоусову - 3:0.

На 6-й минуте второго периода рижанам удалось отыграть одну шайбу благодаря Бену Маршаллу, для которого этот гол стал первым в КХЛ. Меньше двух минут спустя Холланд оформил дубль и вновь увеличил отрыв до трёх шайб - 4:1.

"Динамовцы" не собирались сдаваться и всего 41 секунду спустя Микелис Редлихс сделал счёт 4:2. "Перестрелку" продолжил Белоусов, который 20 секунд спустя забросил пятую шайбу в ворота Александра Салака.

В оставшееся время инициатива перешла к рижанам, которые до конца матча ещё дважды сумели поразить ворота хозяев. Сначала шайбу забросил Никита Сетдиков, а за минуту до конца встречи Гинтс Мейя сократил отставание от "Автомобилиста" до минимума. К сожалению, времени не хватило и победа в этом матче досталась хоккеистам из Екатеринбурга.

После сегодняшней игры рижане имеют в своём активе 27 очков и занимают 11-е место на Западе. У "Автомобилиста" 43 очка и четвёртое место на Востоке.