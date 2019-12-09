Регулирование рынка труда и зеленая трансформация: большое интервью Домбровскиса

Он признал, что Латвии наибольшую работу предстоит проделать именно в сфере экономического развития и социальных вопросах.

"Необходимо понимать, что "зеленая" и цифровая трансформации довольно существенно изменят структуру экономики. Поэтому, с одной стороны, важно, чтобы европейская экономика оставалась конкурентоспособной, а с другой - чтобы трансформация происходила социально приемлемым образом, обеспечивая инклюзивный рост и уменьшение неравенства доходов", - сказал Домбровскис.

"Если мы говорим о "зеленой трансформации", то в моей компетенции находится работа над Планом европейских устойчивых инвестиций, целью которого является мобилизовать один триллион евро устойчивых инвестиций в течение ближайших 10 лет", - сообщил Домбровскис.

"Что касается цифровой трансформации, то здесь важны и социальные вопросы. Нам нужно будет значительно пересмотреть подход к регулированию отношений на рынке труда.

Мы видим, что в ситуации всеобщей цифровизации все более важную роль играет так называемая платформенная экономика, и появляются новые формы трудовых отношений.

Важно, чтобы эти люди также делали социальные взносы и могли стать участниками системы социального страхования ", - сказал Домбровскис.

"Если мы посмотрим на три упомянутых приоритета, то Латвия является одной из восьми стран-членов Европейского союза (ЕС), которая выдвинула инициативу о "зеленой трансформации" и долгосрочную цель достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Латвия уже сейчас имеет одну из самых высоких пропорций производства возобновляемой энергии, а выбросы CO2 на душу населения в стране являются одними из самых низких в ЕС, поэтому Латвия даже в некоторой степени опережает другие европейские страны.

То же самое можно сказать и о цифровизации. Если мы посмотрим на различные индексы цифровизации, то Латвия определенно находится в первой, а не во второй половине списков", - сказал Домбровскис.

Однако ситуацию с общим экономическим развитием страны он оценил, как более сложную, напомнив, что

валовой внутренний продукт на душу населения в Латвии по-прежнему остается четвертым самым низким в ЕС.

В вопросе неравенства доходов среди населения Латвия также выделяется плохими показателями среди стран ЕС. По словам Домбровскиса, в сфере экономического развития и социальных вопросах у Латвии еще много работы.

Он отметил, что важным вопросом является то, как будет развиваться латвийская экономика и избежит ли она так называемой ловушки среднего дохода.

"Тут нет другого пути, кроме повышения экономической производительности, увеличения добавленной стоимости в различных секторах экономики. Инвестиции в новые технологии и автоматизацию будет необходимы. Это фундаментальный вопрос для латвийской экономики.

Не зря и Еврокомиссия выступила с инициативами по созданию советов по вопросам производительности в государствах-членах ЕС. В Латвии в сотрудничестве с Латвийским университетом также сейчас создается такой совет.

Это учреждение будет систематически следить за вопросами производительности, а также будет давать рекомендации правительству и исполнительным органам о том, какие меры по повышению производительности стоит предпринять", - рассказал Домбровскис.