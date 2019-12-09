В Сеть "слили" видео, как чеченский боец отправил в нокаут Емельяненко

Чемпион лиги "Ахмат" Евгений Гончаров рассказал, что видео было снято в 2017 году, при этом Мадаев выступает в MMA в весе до 77 кг.

"Он любит постоянно говорить о том, что он непобедим, но вот пожалуйста - парень на спаррингах вышел, который на три категории ниже, и нокаутировал его", - сказал Гончаров.

Боец также отметил, что Мадаев и Емельяненко спарринговали дважды. Первый раз в 2017 году Емельяненко был не в оптимальных кондициях, а потом Александр хотел взять реванш на тренировке и в очередной раз упал.

"Не знаю, кто снимал. Но почему бы нет? На спаррингах часто такое бывает. Это нормально. Публикация - это к тому, что все мы люди и нет непобедимых", - сказал Гончаров в разговоре с "Матч ТВ".

33-летний Гончаров также заявил, что не считает Емельяненко бойцом высокого уровня. По его мнению, статус Емельяненко обеспечиваем ему фамилия брата. Напомним, что брат Александра Фёдор считается одним из лучших тяжеловесов в истории спорта. "Если бы у него была фамилия Иванов, он был бы среднестатистическим бойцом", - считает Гончаров.

Добавим также, что в 2018 году Гончаров пытался организовать бой против Александра Емельяненко, но он так и не состоялся. По словам Гончарова, Емельяненко тогда наотрез отказался и не захотел рисковать своим именем.

"Он хочет драться только с теми, кого может победить. После боя с Кокляевым ему осталось только побить Якубовича и забрать пояс "Поля чудес". Мне деньги и пиар не нужны. Я готов драться с ним даже бесплатно", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".