Россию лишили не только гимна и флага. Рассказываем коротко обо всех наказаниях от WADA

Напомним, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) наказал Россию за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Решение приняли единогласно 12 членов исполкома.

Какие наказания понесёт Россия?

1. РУСАДА снова лишено статуса соответствия.

2. Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение. Те соревнования, которые Россия уже получила, перенесут.

Sports.ru сообщает, что под вопросом оказался чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022, летняя Универсиада-2023 и чемпионат мира по водным видам-2025 в Казани. Скорее всего, футбольных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов (2021) это не коснётся.

3. Сборная России по футболу всё-таки пострадает. Скорее всего, российские футболисты не смогут выступать под флагом, гимном и в форме национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре. Это, правда, не коснётся отборочного этапа чемпионата мира, сообщает "Чемпионат".

В целом, для футбола история беспрецедентная, поэтому FIFA пока не торопится прояснить ситуацию и никто не знает, каким будет окончательное решение - надо ждать её официальной позиции.

Футболисты сборной России ФОТО: Reuters/ScanPix

4. Российские спортсмены 4 года будут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе - без флага и гимна. Так же было на Олимпиаде в Пхенчхане-2018, где выступала команда Олимпийских атлетов из России.

5. Запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими, руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

6. Россия возьмёт на себя расходы - затраты на проведение расследований, а также штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (в зависимости от того, какая сумма будет меньше).

Что дальше?

Скорее всего, будет апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Её можно подать в течение 21 дня с вынесения решения WADA. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что апелляцию подавать стоит, правда руководитель РУСАДА Юрий Ганус считает, что это бесперспективно.