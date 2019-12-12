62-летняя фанатка сделала 38 татуировок, посвящённых Моуринью

Футбольная болельщица Вив Бодикоут из английского Лестершира, которой сейчас 62 года, сделала 38 татуировок с отсылками к личности португальского тренера Жозе Моуринью.
В интервью The Sun Бодикоут рассказала, что потратила на татуировки несколько тысяч фунтов стерлингов, но это того стоило, потому что она очень сильно любит португальского тренера.
"Я готова потратить ещё больше на эти цели. На самом деле я уже думаю о том, какая из татуировок будет следующей и кто её сделает для меня", - сказала болельщица.
Напомним, что в конце ноября лондонский "Тоттенхэм" официально объявил о назначении 56-летнего Жозе Моуринью на пост главного тренера. Вив Бодикоут решила поздравить португальца с новой должностью, но допустила обидную ошибку при выборе очередного бодиарта.
Болельщица вместо эмблемы лондонского футбольного клуба набила эмблему баскетбольного клуба "Сан-Антонио". Дело в том, что у обеих команд созвучны полные названия на английском языке - Tottenham Hotspur и San Antonio Spurs. Оба клуба носят прозвище "шпоры".
62-year-old Vivien Bodycote, a retired teaching (!) assistant, has 38 Mourinho-related tattoos on her body.— Michael Yokhin (@Yokhin) December 10, 2019
The latest tattoo is dedicated to his return to the Premier League at Tottenham.
"Welcome back, Jose!" with the Spurs logo.
San Antonio Spurs...
Oops! pic.twitter.com/VHZE9qyjeg