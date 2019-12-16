Она сказала "Да"! Таэквондистка из Латвии выйдет замуж за сенегальца

Лучшая таэквондистка Латвии Инесе Тарвида после двух лет отношений готовится к свадьбе. Девушке сделал предложение её молодой человек - спортсмен из Сенегала Мустафа Кама. Об этом сообщает Privātā dzīve.
2019 год для Инесы стал особенным ещё и потому, что в мае она завоевала бронзовую медаль на проходящем в Манчестере чемпионате мира по таэквондо.
21-летняя таэквондистка очень много времени проводит в Германии, где она и познакомилась с Мустафой. Инесе рассказала журналу Privātā dzīve, что сначала они просто тренировались вместе, потом стали друзьями, а затем между ними начались романтические отношения. "Родные рады за меня, а то, что думают остальные - мне безразлично", - сказала спортсменка.
Мустафа сделал предложение руки и сердца 15 ноября, но свадьба состоится после Олимпиады-2020, потому что сейчас их главная цель - хорошие результаты в спорте и путёвку в Токио.
"Ты тот, с кем я обедаю, тренируюсь, смеюсь и узнаю много нового о себе. Ты всегда внимательно меня слушаешь и мы можем поговорить о чём угодно - о инопланетянах, теориях заговора, философии, достижениях, чудесах и многом другом. Ты моя любовь, моя сила, мой друг, мой учитель", - такие слова Инесе посвятила своему избраннику в своих социальных сетях.
Журнал Privātā dzīve сообщает, что Инесе уже побывала на родине своего жениха и приняла участие в праздновании дня независимости Сенегала. Африканская страна сразу же понравилась латвийской спортсменке: "Люди были очень дружелюбными, еда очень вкусно. Я очень признательна, что Африка сделала из Мустафы того, кем он является. Я горжусь, что он родом из этого места".