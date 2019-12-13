Пт, 13.12.2019
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Видео: Чемпион по пощёчинам потерпел первое поражение нокаутом

Василий Камоцкий (Пельмень)

ФОТО: скриншот с youtube.com

Житель Сибири Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, потерпел поражение на турнире по пощёчинам в Москве. 

Видео с нокаутом пельменя у себя в Instagram опубликовал известный блогер Эдвард Бил. Камоцкий наносил удар первым, но его соперник даже не почувствовал контакта. После ответного удара "Пельмень" отправился в нокаут. Это поражение стало первым в "карьере" Камоцкого. 

После поражения "Пельмень" заявил, что хорошо себя чувствует, а первое поражение рано или поздно должно было случиться. "Я слегонца так ударил, процентов на 25 всего. И в ответ уже получил по полной. Я даже пощёчиной это назвать не могу, это полноценный хук был".

Напомним, что в марте этого года "Пельмень" стал победителем по спортивным пощечинам в Красноярске

Также Камоцкий спарринговался с Кириллом Терешиным (Руки-базуки) на шоу Амирана Сардарова.

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