Мартин Дукурс взял серебро на втором этапе Кубка мира

Победу на втором этапе одержал российский скелетонист Александр Третьяков, а Мартин Дукурс по сумме двух заездов отстал от него всего на 0,04 секунды. Третьим стал немец Феликс Кайсингер, который победителя на 0,42 секунды.

Всего 0,05 секунд не хватило немцу Акселю Юнгу, чтобы попасть на пьедестал. Напомним, что Юнг стал победителем на первом этапе, который состоялся 8 декабря. Замкнул пятёрку лучших Томас Дукурс, который проиграл Третьякову 0,55 секунды.

У Томаса Дукурса были реальные шансы на пьедестал, но он провалил первый заезд, заняв 16-е место среди 27 спортсменов. Во втором заезде Томас стал лучшим и в итоге сумел подняться на 5-е место по сумме двух заездов.

Напомним, что победу на первом этапе одержал немец Аксель Юнг, вторым стал Мартин Дукурс, а третьим - россиянин Александр Третьяков.

Кубок мира продолжится в январе в Винтерберге, Ла-Плане, Инсбруке и Кенигзее. В феврале соревнования пройдут в Санкт-Морице, Сигулде и Альтенберге.