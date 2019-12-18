Ср, 18.12.2019
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  • Видео: Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забросив шайбу из-за ворот

Видео: Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забросив шайбу из-за ворот

Андрей Свечников (37)

ФОТО: AP/Scanpix

Российский хоккеист Андрей Свечников второй раз в этом сезоне отметился эффектным голом, забросив из-за ворот.

На этот раз 19-летний хоккеист помог "Каролине Харрикейнз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть "Виннипег Джетс". Матч завершился со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).

Свечников исполнил свой фирменный трюк в середине второго периода при счёте 2:2. Российский хоккеист получил шайбу у борта, прокатился с ней за воротами соперника, поднял снаряд на крюк клюшки и занёс его в девятку ворот "Виннипега". Хоккеист выполнил этот трюк настолько быстро, что вратарь соперников не сразу понял, что произошло.

"Свечникову нужно запатентовать этот гол!" - отметила пресс-служба НХЛ в официальном Twitter лиги. 

Это уже второй гол Свечникова в подобном стиле в этом сезоне. В октябре он сумел примерно таким же образом обмануть вратаря "Калгари".

Гол против "Виннипега" стал для молодого нападающего 14-м в текущем сезоне. Свечников является вторым бомбардиром команды, уступая первое место финну Себастьяну Ахо (20 голов).

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