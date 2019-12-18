Видео: Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забросив шайбу из-за ворот

На этот раз 19-летний хоккеист помог "Каролине Харрикейнз" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграть "Виннипег Джетс". Матч завершился со счётом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1).

Свечников исполнил свой фирменный трюк в середине второго периода при счёте 2:2. Российский хоккеист получил шайбу у борта, прокатился с ней за воротами соперника, поднял снаряд на крюк клюшки и занёс его в девятку ворот "Виннипега". Хоккеист выполнил этот трюк настолько быстро, что вратарь соперников не сразу понял, что произошло.

"Свечникову нужно запатентовать этот гол!" - отметила пресс-служба НХЛ в официальном Twitter лиги.

Это уже второй гол Свечникова в подобном стиле в этом сезоне. В октябре он сумел примерно таким же образом обмануть вратаря "Калгари".