Дукурс и Севастова признаны лучшими спортсменами Латвии в 2019 году

Церемония Latvijas Gada balva sportā 2019 состоялась в четверг, 19 декабря, вечером. Всего было представлено 14 номинаций.

В номинации лучшая спортсменка Латвии были также представлены теннисистка Алёна Остапенко, штангистка Ребека Коха, а также пляжные волейболистки Анастасия Кравченок и Тина Граудиня. Среди мужчин в списке номинантов оказались боксёр Майрис Бриедис, бобслеист Оскар Киберманис, гандболист Дайнис Криштопанс и гонщик Каспар Ступелис.

Теннисистка Анастасия Севастова стала лучшей спортсменкой Латвии второй год подряд, а для Мартина Дукурса эта награда стала шестой. Ранее скелетонист побеждал в 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 годах.

Севастова этим летом стала победительницей турнира Baltic Open в Юрмале. Кроме того, лиепайчанка уверенно завершила сезон в числе 20 лучших теннисисток планеты. На двух турнирах "Большого шлема" Севастова дошла до четвёртого круга, а также успешно представляла Латвию на Кубке Федерации.

Мартин Дукурс, в свою очередь, в этом году стал чемпионом мира и Европы, а также занял итоговое третье место на Кубке мира.

Награду лучшему тренеру получил Геннадий Самойлов (пляжный волейбол), который опередил в голосовании Эдуарда Андрушкевича (тяжёлая атлетика), Дайниса Дукурса (скелетон), Боба Хартли (хоккей) и Сандиса Прусиса (бобслей).

Восходящей звездой латвийского спорта был назван велогонщик Кристс Нейландс, лучшей командой в игровых видах спорта - сборная Латвии по гандболу, лучшей командой в индивидуальных видах спорта - пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Кравченок, которые в 2019 году стали чемпионками Европы.