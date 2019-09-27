Настя и Тина - наши чемпионки и красавицы, которые поедут на Олимпиаду в Токио

После возвращения из Москвы, где проходил чемпионат Европы, тренер латвийских волейболисток Геннадий Самойлов заявил, что всегда верил в своих подопечных и что теперь верит в то, что Тина и Анастасия смогут пробиться на Олимпийские игры.

Слова тренера оказались пророческими и 22 сентября Кравченок и Граудиня обеспечили Латвии путёвку на Олимпиаду в Токио. В решающем матче латвийские волейболистки со счетом 2:1 (21:17, 15:21, 17:15) выиграли у чешского дуэта. Для девушек Олимпиада в 2020 году станет дебютной.

Анастасия Кравченок, Геннадий Самойлов и Тина Граудиня ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Интересно, что 21-летняя Тина Граудиня в детстве параллельно волейболу занималась лёгкой атлетикой и, как признавалась в одном из интервью, по ночам плакала, потому что не знала какой вид спорта выбрать.

"Лёгкая атлетика помогает волейболу, поэтому я сейчас быстро бегаю и высоко прыгаю. Думаю, что я сделала правильный выбор".

Первой напарницей Тины сразу же стала Анастасия Кравченок, но потом их пути на какое-то время разошлись. Позже Анастасия перебралась из Даугавпилса в Ригу и дуэт воссоединился.

В данный момент Тина - студентка Южно-Калифорнийского университета, где обучается политике. По словам спортсменки, её страсть - волейбол, а единственное, за чем она следила всю жизнь - это политика. В этом году Тина решила взять академический отпуск, чтобы сконцентрироваться на Олимпиаде. "Если бы я не взяла академический и не попала на Олимпиаду, то потом бы жалела. Я лучше буду жалеть о сделанном, чем о том, чего не сделала".

ФОТО: cev.eu

Что касается Анастасии Кравченок, то она является выпускницей Даугавпилсской 3-й средней школы и Даугавпилсской детско-юношеской спортивной школы. В 2019 году Настя закончила обучение в Даугавпилсском Университете и получила диплом преподавателя спорта.

Успех спортсменки на чемпионате Европы был по достоинству оценён и в её родном городе - решением депутатов Думы Анастасии была присуждена премия в размере 4743 евро.

Успех на европейском первенстве стал для многих неожиданным, так как ранее дуэту Граудиня/Кравченок на этапах Мирового тура ни разу не удавалось подняться выше девятого места. Отметим, что это второй раз в истории, когда латвийские волейболистки стали чемпионками Европы - впервые это удалось сделать 10 лет назад Ингуне Минусе и Инесе Юрсоне.