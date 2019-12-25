Ср, 25.12.2019
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Овечкин пришел на ужин к Трампу и сделал ему подарок

Александр Овечкин

ФОТО: AP/Scanpix

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией Шубской стали гостями рождественского ужина, организованного президентом США Дональдом Трампом.

Ужин состоялся в резиденции Трампа Трампа в Мар-а-Лаго в штате флорида.

Как в Instagram сообщила супруга Овечкина, хоккеист подарил президенту США джерси "Вашингтона" со своей фамилией.

Напомним, Овечкин вошёл в тройку лучших в НХЛ за 10 лет по версии телеканала ESPN. Первое место в списке досталось нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби, а вторым стал хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Кроме того, в сотне лучших хоккеистов оказались россияне Евгений Малкин (6), Павел Дацюк (11), Никита Кучеров (14), Сергей Бобровский (21), Владимир Тарасенко (25), Артемий Панарин (64), Андрей Василевский (87), Илья Ковальчук (88) и Александр Семин (100).

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