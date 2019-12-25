Овечкин пришел на ужин к Трампу и сделал ему подарок

Ужин состоялся в резиденции Трампа Трампа в Мар-а-Лаго в штате флорида.

Как в Instagram сообщила супруга Овечкина, хоккеист подарил президенту США джерси "Вашингтона" со своей фамилией.

Напомним, Овечкин вошёл в тройку лучших в НХЛ за 10 лет по версии телеканала ESPN. Первое место в списке досталось нападающему "Питтсбурга" Сидни Кросби, а вторым стал хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. На третьей строчке расположился капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.