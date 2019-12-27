Фёдор Емельяненко: "Брат для меня мёртв"

"Для меня на сегодняшний день Александр мёртв, но я молюсь, чтобы человек нашёл себя", - сказал Емельяненко-старший.

Фёдор также отметил, что прежде, чем мириться с братом, ему следует извиниться перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел и обманул на деньги. По словам Фёдора Емельяненко, лучшей помощью брату будет "не помогать ему".

"Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился", - заявил Фёдор.

Ответ Александра не заставил себя долго ждать.

"Пусть пойдёт и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым", - заявил Александр в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, что отношения между братьями испортились в 2017-м году, когда Александр высказался против окружения Фёдора, назвав их подхалимами. Кроме того, Александр раскритиковал старшего брата за то, что тот не вступился за него в конфликте с российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.

Братья Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах. 29-декабря 43-летний Фёдор проведёт бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио. 38-летний Александр в своём Instagram объявил о том, что принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова.