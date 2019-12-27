Мэтью Майоне вернулся в рижское "Динамо"

Договор с 29-летним Майоне заключён до конца сезона.

В прошлом сезоне Майоне представлял рижское "Динамо", за которое канадец провёл 58 матчей и набрал 46 (11+35) очков. Защитник также принял участие в Матче звёзд КХЛ-2019 в Казани.

Напомним, что Майоне в августе перешёл в китайский "Куньлунь", но 19 октября соглашение с канадским защитником было расторгнуто и с тех пор игрок оставался без работы. В "Куньлуне" Майоне провёл 16 матчей и сделал три результативные передачи.

Мэтью Майоне ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Какое-то время ходили слухи о том, что Майоне может присоединиться к какому-нибудь клубу из Швеции или Финляндии, но в итоге канадец остался в КХЛ и подписал контракт с минским "Динамо".

13 декабря минское "Динамо" заключило с защитником пробный контракт. Однако вчера, 26 декабря, на сайте белорусской команды было объявлено, что по итогам просмотра с защитником решено не заключать полноценное соглашение.

Канадец сыграл за "зубров" три матча, в которых нанес пять бросков по воротам и смог заработать показатель полезности "-1".

Также сообщается, что в пятницу, 27 декабря, рижское "Динамо" покинул защитник Артур Кулда.