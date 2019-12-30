Норвежский суперталант Холанд продолжит карьеру в "Боруссии"

19-летний норвежский футболист подписал соглашение до 30 июня 2024 года. К своей новой команде он присоединиться 3 января и на следующий день отправится на тренировочный сбор в Испанию.

По информации Kicker, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок также ведёт переговоры с туринским "Ювентусом" и английским "Манчестер Юнайтед".

"Честно говоря, "Боруссия" была главным вариантом с самого начала, потому что я хотел играть в невероятной атмосфере Дортмунда. Не могу дождаться своего дебюта", - заявил норвежский футболист пресс-службе немецкой команды.

Юный футболист ярко себя проявил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, забив 8 голов в 6 матчах. В гонке бомбардиров он уступает только Роберту Левандовски из "Баварии", у которого 10 голов. Кроме того, на счету Холанда 16 голов в 14 матчах чемпионата Австрии.