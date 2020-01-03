Аналитики: средняя брутто-зарплата в Латвии в конце 2020 года может быть близка к 1200 евро

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце сказала агентству LETA, что в 2020 году в Латвии прирост зарплат может быть немного выше 6%, что обусловлено нехваткой рабочей силы, а также инициативами ряда отраслей, в том числе медиков.

Свое влияние окажет и генеральное соглашение о минимальной зарплате в строительстве.

По мнению Буцениеце, самый большой прирост зарплат возможен в сфере частных услуг.

Она отметила, что легализация зарплат "в конвертах" находит отражение в статистике, но сам получатель зарплаты ощущает ее мало.

По прогнозам Буцениеце, средняя брутто-зарплата в Латвии в конце 2020 года может быть близка к 1200 евро.

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис отметил, что ожидание кризиса и торможение развития отражается в настроении предпринимателей и планах развития не только в Латвии. Однако ситуация далека от критической, и инерция зарплат может продержаться дольше, в противовес макроэкономическим тенденциями.

Экономист прогнозирует, что в 2020 году средняя зарплата в Латвии вырастет на 6,5-7%.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш напомнил, что в сентябре 2019 года он прогнозировал увеличение зарплат в Латвии на 5%.

"Вопреки более медленному развитию, прирост зарплат держится на высоком уровне", - сказал он.

В Риге и Рижском регионе, который составляет примерно две трети экономики Латвии, торможения нет, а безработица находится на рекордно низком уровне. По мнению Страутиньша, средний уровень зарплат в Латвии в 2020 году может быть около 1140 евро, а в конце года, когда выплачиваются рождественские премии, - более 1200 евро.

По мнению экономиста Citadele Мартиньша Аболиньша, в 2020 году в Латвии средняя зарплата вырастет примерно на 6-7%, что немного меньше, чем в 2019 году, так как развитие замедлилось и минимальная зарплата в этом году не повышалась.