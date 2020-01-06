С кем встречается лучший молодой футболист Европы?

Летом 2019-го года 19-летний Жоау Фелиш перешёл из португальской "Бенфики" в мадридский "Атлетико", побив рекорд самого Криштиану Роналду.

Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом за всю историю - 126 миллионов евро. Его именитый земляк обошёлся "Ювентусу" в 117 миллионов, которые были заплачены мадридскому "Реалу" в 2018-м году.

Трансфер юного португальца официально вошёл в топ-4 самых дорогостоящих за всю историю футбола. Больше него платили только за Неймара (222 млн), Килиана Мбаппе (180 млн) и Филиппе Коутиньо (120 млн +бонусы).

Жоау Фелиш быстро прогрессирует и талант 20-летнего футболиста оценил и сам Роналду, назвав того своим "наследником" и попросив руководство "Ювентуса" приобрести юного соотечественника. Руководство УЕФА также по достоинству оценило Фелиша, наградив его примией Golden Boy как лучшему молодому игроку Европы сезона-2018/19.

На церемонию Жоау прибыл в компании очаровательной девушки. Кстати, это было их первое совместное появление на публике. СМИ сразу же заинтересовались кто же эта симпатичная девушка и выяснить этого не составило большого труда.

Её зовут Маргарида Корсейру и она, также как и Жоау, родом из Португалии. Если верить порталу "Чемпионат", то она до сих пор учится в школе и даже пропустила начало учебного года из-за поездок в Мадрид к своему возлюбленному.