Латвийским фермерам выплатили 571 млн евро. Это меньше, чем в прошлом году

319 млн евро составили платежи за площадь, 216 млн евро - средства на инвестиционные мероприятия (в 2018 году - 193 млн евро). 36 млн евро использовано для других видов поддержки.

Как сообщается на сайте СПС, по объему выплаты платежей за площадь прошлый год был рекордным. Уже в первый день выплат 16 октября 39,5 тыс. клиентов получили авансом 80 млн евро, тогда как годом ранее - 60 млн.

Интерес к инвестициям в прошлом году также был выше, подано много заявок на реализацию проектов, в том числе 3496 заявок в рамках программы LEADER.