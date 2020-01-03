Латвийским фермерам выплатили 571 млн евро. Это меньше, чем в прошлом году

Служба поддержки села (СПС) в прошлом году выплатила фермерам в виде поддержки 571 млн евро, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, когда было выплачено 602 млн евро.
319 млн евро составили платежи за площадь, 216 млн евро - средства на инвестиционные мероприятия (в 2018 году - 193 млн евро). 36 млн евро использовано для других видов поддержки.
Как сообщается на сайте СПС, по объему выплаты платежей за площадь прошлый год был рекордным. Уже в первый день выплат 16 октября 39,5 тыс. клиентов получили авансом 80 млн евро, тогда как годом ранее - 60 млн.
Интерес к инвестициям в прошлом году также был выше, подано много заявок на реализацию проектов, в том числе 3496 заявок в рамках программы LEADER.
После двух лет неблагоприятных погодных условий 2019 год был для латвийских фермеров сравнительно стабильным, отмечает СПС.