Игрок сборной Латвии Гутковскис будет выступать в чемпионате Польши

Официальный сайт клуба отмечает, что Гутковскис станет игроком "Ракува" только в июле и его контракт будет рассчитан до 30 июня 2022 года с возможностью продления ещё на два года.

Таким образом, Гутковскис станет вторым латвийским игроком, который будет выступать в чемпионате Польши. Напомним, что вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор выступает за клуб "Арка" из Гдыни.

Ранее 24-летний нападающий выступал за команду "Брук-Бет Термалица" во втором по силе футбольном дивизионе Польши. В прошлом сезоне Гутковскис сыграл 17 матчей, в которых забил 8 голов и сделал одну голевую передачу.

Гутковскис начал свою футбольную карьеру в системе "Сконто", а в сезоне-2013/2014 забил 28 мячей в 34 матчах за рижскую команду, став лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. В общей сложности Гутковскис провёл за "Сконто" 73 матча, в которых забил 45 голов.