TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - нападающий польского клуба «Брук-Бет Термалица» Владислав Гутковскис.

Владислав Гутковскис

Дата рождения: 02.04.1995

02.04.1995 Позиция: Нападающий

Нападающий Матчи/голы за сборную: 12/0

12/0 Клуб: «Брук-Бет Термалица» (Нецеча, Польша)

Блиц-интервью. 20 вопросов Владиславу Гутковскому

О лучшем игроке и тренере Латвии

Во время блиц-интервью Гутковскис практически не задумываясь назвал лучшим игроком Латвии вратаря Павла Штейнбора, который выступает в польском клубе «Арка». Свой выбор футболист объяснил тем, что Штейнбор уже два сезона в чемпионате Польши провёл все матчи от первой до последней минуты.

«Можно было ещё назвать Максименко, который в конце сезона выиграл Кубок Словении, а его команда заняла в чемпионате второе место. Или Ракеля, но нет такой стабильности. Он уехал в «Пафос», потом вернулся в «Ригу». Я считаю, что лучший футболист Латвии не может играть в Латвии, а должен играть за границей», - сказал Гутковскис.

Что касается лучшего тренера, с которым работал Гутковскис, то здесь он ещё быстрее ответил - Тамаз Пертия. По словам футболиста, именно грузинский специалист помог ему в подростковом возрасте перейти в большой футбол.

Тамаз Пертия ФОТО: Jānis Līgats/VALMIERA GLASS VIA Futbols

Гутковскис вспоминает, что когда он попал в первую команду «Сконто», то ему было тяжело, он боялся и постоянно нервничал, что что-то не получается, а Пертия выработал в нём навык и уверенность.

«Да, когда он кричал на меня, то мне было страшно. Зато сейчас, когда какой-нибудь тренер кричит, то я понимаю, что это ни что, по сравнению с тем, что было у Тамаза», - вспоминает футболист.

Владислав Гутковскис считает, что Пертия, несмотря на строгость, является справедливым тренером. Конечно, у каждого бывает, что когда очень сильно заводишься, то можешь немного переборщить. Футболист вспоминает, что во временя игры за «Сконто» Пертия от него иногда требовал больше, чем от остальных.

«Со мной рядом играл Шабала и Карашаускс, которого Пертия любил. У меня многое не получалось, поэтому больше всего из этой троицы доставалось мне», - с улыбкой на лице вспоминает игрок.

Владислав Гутковскис в «Сконто» ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Судя по всему, Артур Карашаускс до сих пор является одним из любимчиков грузинского тренера, хотя их пути на футбольном поле давно разошлись. В недавнем интервью порталу TVNET Пертия назвал лучшим нападающим Латвии именно форварда «Риги».

«Карашаускс не нападающий. Он больше крайний игрок. Если бы у него убрать пару качеств, которые ему мешают играть в футбол, тогда он был бы суперигроком», - считает Гутковскис.

Владислав не первый игрок сборной, который назвал Пертию одним из лучших специалистов, с которыми ему приходилось работать. Многие игроки, которые приходили к нам на интервью, хорошо вспоминали работу с грузином. Почему же за столько лет работы в Латвии ему так и не предоставили шанс поработать с национальной командой?

«Потому что это не решают игроки. Это решают другие люди, а футболистов никто не спрашивает. Наша работа в другом заключается - приходит тренер и мы должны играть», - сказал Гутковскис.

Переезд в Польшу, незнакомый язык, стресс

Гутковскис оказался в Польше в 21-летнем возрасте. В одном из сезонов за «Сконто» футболист забил 28 голов, а через год 12 - это и вызвало интерес у других клубов. Правда, тогда и у рижской команды начинались финансовые трудности.

«Я знаю, что мной интересовались и до этого, но «Сконто» хотело за меня много денег. А потом все понимали, что если меня не продадут и хоть какие-то деньги не заработают, то потом уже не будет такой возможности», - рассказывает Гутковскис.

В Польшу нападающий ехал подписывать контракт на три года, а оказалось, что это 5-летний контракт. Гутковскис признаётся, что о польском клубе под названием «Брук-Бет Термалица» ничего не знал до этого.

«Мы ехали вместе с папой на машине и я вообще не понимал, куда мы едем и что там будет, но я знал, что команда будет выступать в Экстракласе (прим. ред. высшем футбольном дивизионе Польши), где нужно будет бороться, чтобы не вылететь в первую лигу».

Футболист вспоминает, что в самом начале ему в Польше было очень тяжело и на тренировках он буквально не мог попасть по мячу. Кроме того, все вокруг разговаривали на польском и игроку приходилось сидеть в раздевалке одному и испытывать большой стресс.

«Наверно, первая неделя в Польше была самой сложной в моей карьере. Потом состоялся дебют за команду и всё начало становиться на свои места - в нескольких играх я вышел на замену, потом пять игр вышел в основе и понял, что всё, я в команде», - рассказывает футболист.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня Владислав в Польше себя чувствует как рыба в воде. У латвийского футболиста там появились близкие друзья, с которыми они часто встречаются, ходят друг к другу в гости и проводят время вместе с семьями. Кстати, девушка Владислава из Латвии, но живёт вместе с ним в Польше.

«Сначала ей тоже было тяжело, тоже боялась, не знала язык. Затем она начала учить польский дома, раскрепостилась и даже сдала там на права».

Интересно, что с фамилией «Гутковскис» Владислав вполне мог бы быть поляком. Сам футболист говорит, что многие это подмечают и даже бабушка всегда ему говорила, что у него в фамилии есть что-то польское и он мог бы быть поляком.

Польский язык Владислав выучил самостоятельно без помощи репетиторов. Игрок вспоминает, что просто сидел в раздевалке, слушал и запоминал, а в какой-то момент начал говорить какие-то лёгкие выражения.

«Сейчас я могу сказать, что идеально знаю этот язык - понимаю, говорю, читаю и даже пишу с небольшими ошибками. Даже на поле я матерюсь на польском», - смеётся Гутковскис.

Кстати, Гутковскис не первый игрок из Латвии, который играл в команде «Брук-Бет Термалица». В сезоне-2017/2018 Владислав играл вместе с защитником сборной Латвии Виталием Максименко. Потом команда вылетела из Экстракласы, у Макисменко автоматически разорвался контракт и он перебрался в «Олимпию» из Любляны. А за год до этого на просмотр в «Термалицу» приезжал Карашаускс. Гутковскис рассказывает, что Артуру предлагали контракт на полтора или два года, но он сказал, что хочет только на пол сезона. Команду это не устроило.

Что касается тех латвийских футболистов, которые играют в Польше, то Гутковскис дружит с Валерием Шабалой, с которым они когда-то вместе играли в «Сконто». Футболисты живут в двух часах езды друг от друга, что для Польши считается не большим расстоянием. Иногда они договариваются встречаться где-нибудь посередине, например, в Кракове.

Правда, Валерий Шабала этим летом сменил клуб и перебрался на 300 км западнее в город Легница. Теперь друзьям будет сложнее ездить друг к другу.

Команда из деревни, у которой очень большие амбиции

В минувшем сезоне «Брук-Бет Термалица» не смогла вернуться в Экстракласу, заняв шестое место в первой лиге. Ранее команда играла в высшем футбольном дивизионе, поэтому цель вернуться обратно стояла перед прошлым сезоном и стоит перед следующим.

Пару слов о «Брук-Бет Термалица» - это польский футбольный клуб из деревни Нецеча. Кстати, это единственная команда из деревни, которая когда-либо была представлена в Эксракласе. Откуда же у такой команды могут быть деньги на существование?

Гутковскис рассказывает, что в 2005 году клуб был куплен Данутой Витковской, владелицей компании Bruk-Bet, занимающейся производством бетона. Это топовоая фирма, которая занимается строительством многих объектов в Польше, например, автострад.

Команда начинала в третьей лиги, а когда в 2015 году впервые в своей истории получила право выступать в Экстракласе, то был построен большой стадион, два поля и сейчас в планах открытие собственной академии. Стадион, на котором сейчас играет команда, способен вместить около 4,5 тысяч болельщиков. Гутковскис рассказывает, что когда «Термалица» играла с топовыми командами, то стадион заполнялся до отказа.

1' Piękna pogoda 🌞 wita piłkarzy obu drużyn pic.twitter.com/Dpq32Cw2q3 — Bruk-Bet Termalica (@BB_Termalica) 20 апреля 2019 г.

«Там, чтобы доехать до стадиона, есть только одна дорога, поэтому перед такими матчами были очень большие пробки - все ждали, пока каждый сможет припарковаться. А мы после игр сидели по часу в раздевалке и ждали, пока все уедут, потому что невозможно было вернуться», - рассказывает игрок.

У Гутковскиса с клубом остался в контракте один год и перед отпуском ему сказали, что клуб готов отпустить латвийского игрока, если у него будут варианты перейти в другие команды. Сам игрок не скрывает, что не очень хотел оставаться в команде и у него было два варианта продолжения карьеры, в том числе и в Экстракласе. Гутковскис уже успел договориться о трансфере и теперь клубам оставалось договориться между собой.

Затем в команду вернулся тренер Пётр Мандрыш, который сразу позвонил Гутковскису и сказал, что игрок должен остаться с командой, чтобы помочь им выйти в Экстракласу. Это значит, что, скорее всего, Гутковскис в следующем сезоне продолжит выступать за свой предыдущий клуб.

«Белый Лукаку» и просмотры в Англии

Когда команду «Термалица» тренировал Чеслав Михневич, то латвийский футболист быстро нашёл с ним общий язык. Когда-то этот польский специалист тренировал «Видзеве» из Лодзи, в котором играл другой игрок из Латвии - Юрий Жигаев. Михневич на тренировках подкалывал Гутковскиса и что-то кричал ему - Жигаев, Жигаев.

«Я потом посмотрел в интернете, что он его тренировал, списался с Юрой, который сказал передать привет. Я передал, мы поговорили про Латвию и у нас с тренером завязались хорошие отношения. А потом в каком-то интервью тренер сказал, что я «белый Лукаку» - такой же большой, много борюсь и у меня похожий на него стиль. Это подхватили в СМИ и начали так обо мне писать», - вспоминает футболист.

Ромелу Лукаку ФОТО: AFP/SCANPIX

Кстати, в первом сезоне за «Брук-Бет» латвийским футболистом заинтересовался английский «Мидлсбро», который даже высылал в Польшу своих скаутов. «Мне даже кажется, что они делали предложение моему клубу, но меня не захотели отпускать и потребовали за меня какие-то бешеные деньги».

Интересно, что этот вариант перебраться на родину футбола был четвёртым в карьере Гутковскиса. Ещё во времена игры за «Сконто» футболист ездил на просмотр в «Рейнджерс» из Глазго, в «Эвертон» и «Брайтон», но по разным причинам трансфер в Великобританию так и не состоялся.

«Когда я оказался в «Эвертоне», то не верил, что нахожусь там. Первые пару дней я тренировался с командой U-21, а потом две тренировки провёл с первой командой. Приезжаешь на базу, а там 20 футбольных полей, всё сделано для футболистов так, чтобы они ни о чём другом не думали. Это для меня был очень большой опыт и я начал понимать, как это выглядит в таких больших командах», - вспоминает Владислав.

Гутковскис рассказывает, что попасть в Англию из первой польской лиги очень тяжело и нужно играть в Экстракласе, чтобы на тебя обратили внимание. Именно по этому у футболиста стоит цель - перебраться в высший дивизион, показать себя там и через сезон-два попробовать перебраться в более сильный чемпионат. Так что не исключено, что наш «белый Лукаку» ещё сыграет против Лукаку из «Манчестер Юнайтед».

Играть за границей - приоритет

Футболист признаётся, что следит за «Вирслигой» и в последние годы конкуренция выросла. Больше нет такого, что первые команды могут обыгрывать всех подряд. Тем не менее, Гутсковскис говорит, что его приоритет - играть за границей.

ФОТО: Reuters/ScanPix

«В Польше другой уровень - все играют на зелёных полях, нет ни одного синтетического, все поля с подогревом, на стадионы приходит больше болельщиков. В плане зарплат, возможно, в некоторых командах Латвии платят больше, чем в первой лиге Польши. Но, несмотря на это, в Латвию в ближайшие 5 лет я бы точно не вернулся», - заявляет футболист.

Кстати, вышеупомянутый Штейнбор в интервью для TVNET сказал, что наши команды могли бы биться в польской Экстракласе. Гутковскис с этим не согласен.

«Думаю, что ни «Рига», ни РФШ не были бы на первых местах в первой лиге. Паша вратарь и может быть он видит это по другому. У всех свой взгляд. Мне кажется, что у «Риги» и РФШ в Экстракласе не было бы шансов», - считает футболист.

О поражениях сборной и отношении болельщиков

Сложно было обойти тему последних выступлений сборной Латвии, которые, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Команда Славиши Стояновича потерпела два домашних поражения - сначала от Израиля (0:3), а затем разгромное от Словении (0:5).

«Что касается Израиля, то всё могло сложиться по-другому, забей я в начале второго тайма. Счёт стал бы 1:1 и всякое могло произойти. Стоит отметить и индивидуальные качества Захави, который оформил хет-трик. У него есть момент и он его использует. Как он распоряжается мячом - для меня это высший уровень и то, к чему надо стремиться», - говорит Гутковскис.

Владислав Гутковскис ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

Матч со Словении форвард прокомментировал куда более лаконично:

«Можно на всё списывать, но это не изменяет того, что мы вышли и просто обосрались. Выглядели как жалкие мальчики, которые в первый раз в жизни играют в футбол», - сказал Гутковскис.

Многие болельщики во время этого матча начали убирать с трибун флаги в поддержку сборной, а кто-то и вовсе решил уйти и не досматривать матч до конца.

«Я думаю, что это оправданно. Сборную, конечно, нужно поддерживать, но не тогда, когда происходит такой позор. Если мы за 4 игры пропускаем 13 голов и забиваем только один, то на что смотреть этим болельщикам - на то, как над нами издеваются?», - грустно отметил футболист.

Гутковскис выразил надежду, что сборная находится сейчас в самой критической точке и сможет в ближайших матчах оттолкнуться и пойти наверх. Многие игроки сборной, которые выступают в ней меньше года, ещё не знают, что такое победа в футболке национальной команды. Звучит ужасно, но команда не может победить уже больше года. Когда-нибудь же должен наступить просвет?