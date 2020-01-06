Пн, 6.01.2020
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"Матч ТВ" показал зрителям другой финал МЧМ, в котором победила сборная России

Хоккеисты молодёжной сборной России

ФОТО: AP/Scanpix

В воскресенье, 5 января, состоялся финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором Канада одержала победу над Россией (4:3). Вместо этой игры телеканал "Матч ТВ" показывал запись финала аналогичного турнира 2011 года, в котором победила сборная России.

Стоит отметить, что "Матч ТВ" и не собирался показывать актуальный финал, а в расписании программ было указано, что будет транслироваться старая запись, где команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Тем не менее, многие зрители, которые привыкли смотреть спортивные трансляции на "Матч ТВ", не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять российских хоккеистов с победой.

Среди тех, кто подумал, что Россия победила, оказался и бывший муж Ольги Бузовой, а также футболист Дмитрий Тарасов, который поздравил Россию с золотом.

"Пацаны, красавцы! С победой", - написал Тарасов в сторис своего Instagram, но потом быстро удалил запись.

Среди тех, кто перепутал хоккейные матчи оказался и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михали Дягтерёв, который также предложил поздравить "настоящую красную машину" с золотом чемпионата. Также с победой сборную России поздравил официальный телеграм-канал "Москвы 24".

Сложившаяся ситуация породила целую волну мемов и шуток на эту тему. Признавайтесь, какой финал смотрели вы?

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