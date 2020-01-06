"Матч ТВ" показал зрителям другой финал МЧМ, в котором победила сборная России

Стоит отметить, что "Матч ТВ" и не собирался показывать актуальный финал, а в расписании программ было указано, что будет транслироваться старая запись, где команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Тем не менее, многие зрители, которые привыкли смотреть спортивные трансляции на "Матч ТВ", не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять российских хоккеистов с победой.

Среди тех, кто подумал, что Россия победила, оказался и бывший муж Ольги Бузовой, а также футболист Дмитрий Тарасов, который поздравил Россию с золотом.

"Пацаны, красавцы! С победой", - написал Тарасов в сторис своего Instagram, но потом быстро удалил запись.

Среди тех, кто перепутал хоккейные матчи оказался и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михали Дягтерёв, который также предложил поздравить "настоящую красную машину" с золотом чемпионата. Также с победой сборную России поздравил официальный телеграм-канал "Москвы 24".

Сложившаяся ситуация породила целую волну мемов и шуток на эту тему. Признавайтесь, какой финал смотрели вы?

Если считать с Матч ТВ, мы выиграли 8-7, поздравляю! — Харик Оханисян (@Garik_R_O) January 5, 2020

Матч ТВ вы что долбанутые? Кто же теперь выс смотреть будет? #матчтв — iNikos GR•RU (@GR707fan) January 6, 2020

Приехал на работу. Коллега радостно объявляет о победе в финале ЧМ по хоккею нашей молодежной сборной. Пол ночи не спал гаденышь, смотрел "прямую трансляцию" на #МатчТВ. Как же он охуел, узнав, что смотрел прямую трансляцию из прошлого... — Виктор Назаров (@nazar2100) January 6, 2020

На #МатчТВ уже горим 0-3. Думаю, без шансов 😏

Переключать на #Первый или подождать еще? #КанадаРоссия — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) January 5, 2020

А ВЫ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СМОТРЕЛИ МАТЧ РОССИЯ-КАНАДА ПО МАТЧ ТВ. ОНИ ТАКИЕ РАДОСТНЫЕ, А ТУТ ХОБАНА!#РоссияКанада #МатчТв #ветераныдиванныхвойск — красно-синяя миллионерша 🍕 (@zyancholly) January 5, 2020

5 минут смотрел трансляцию по Матч-ТВ и такой: Панарин, Кузнецов, Тарасенко, годы идут, а в молодежку тащат все те же. Ну потом увидел, что у российских болельщиц на трибунах старые айфоны и все встало на свои места. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 5, 2020

Поздравляю нашу сборную. 5-3, Как всегда на высоте👍

Канадцы должны знать свое место..

#РоссияКанада pic.twitter.com/A64rnaIPD7 — VM (@VM19538774) January 5, 2020

На Матч-ТВ доллар по 30 — franteesheque (@totsamylysy) January 5, 2020

Сосед повеселил. Вчера по каналу Матч ТВ смотрел хоккей молодежка финал Рашка-Канада. Счет 5:3. Сегодня оказалось проиграли 3:4. Просто транслировали матч 2011 года. Прямо КНДР - только победы для народа! — Оператор РЛС 🇺🇦 (@fucktheLPR) January 6, 2020

Патриоты подавлены тем, что смотрели не тот финал ЧМ по хоккею среди молодёжек.

Матч-ТВ показал запись 2011 года, а многие не поняли, что это не прямой эфир.

Граждане.

У нас страна 20 лет не ту жизнь живёт, и вы 20 же лет этого не понимаете.

Что про хоккей-то удивляться. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 6, 2020

На Матч ТВ Россия не просто победила, там еще все пять шайб забросил Путин! — Gleb Chernyavskiy (@glebke) January 5, 2020