"Матч ТВ" показал зрителям другой финал МЧМ, в котором победила сборная России

В воскресенье, 5 января, состоялся финал молодёжного чемпионата мира по хоккею, в котором Канада одержала победу над Россией (4:3). Вместо этой игры телеканал "Матч ТВ" показывал запись финала аналогичного турнира 2011 года, в котором победила сборная России.
Стоит отметить, что "Матч ТВ" и не собирался показывать актуальный финал, а в расписании программ было указано, что будет транслироваться старая запись, где команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Финал молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года транслировался в прямом эфире на Первом канале.
Тем не менее, многие зрители, которые привыкли смотреть спортивные трансляции на "Матч ТВ", не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять российских хоккеистов с победой.
Среди тех, кто подумал, что Россия победила, оказался и бывший муж Ольги Бузовой, а также футболист Дмитрий Тарасов, который поздравил Россию с золотом.
January 6, 2020
"Пацаны, красавцы! С победой", - написал Тарасов в сторис своего Instagram, но потом быстро удалил запись.
Среди тех, кто перепутал хоккейные матчи оказался и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михали Дягтерёв, который также предложил поздравить "настоящую красную машину" с золотом чемпионата. Также с победой сборную России поздравил официальный телеграм-канал "Москвы 24".
Сложившаяся ситуация породила целую волну мемов и шуток на эту тему. Признавайтесь, какой финал смотрели вы?
Если считать с Матч ТВ, мы выиграли 8-7, поздравляю!— Харик Оханисян (@Garik_R_O) January 5, 2020
Матч ТВ вы что долбанутые? Кто же теперь выс смотреть будет? #матчтв— iNikos GR•RU (@GR707fan) January 6, 2020
Приехал на работу. Коллега радостно объявляет о победе в финале ЧМ по хоккею нашей молодежной сборной. Пол ночи не спал гаденышь, смотрел "прямую трансляцию" на #МатчТВ. Как же он охуел, узнав, что смотрел прямую трансляцию из прошлого...— Виктор Назаров (@nazar2100) January 6, 2020
На #МатчТВ уже горим 0-3. Думаю, без шансов 😏— Sergey Akulinin (@S_Akulinin) January 5, 2020
Переключать на #Первый или подождать еще? #КанадаРоссия
Предлагаю Матч ТВ бесплатную бизнес-идею: во время Евро-2020 транслировать матчи сборной России с Евро-2008. Все равно ведь схавают!#ветераныдиваннَыхвойск #канадароссия #россияканада #матчтв #матч #срачтв #срач— Artemon Traveller (@artemon_travel) January 6, 2020
А ВЫ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СМОТРЕЛИ МАТЧ РОССИЯ-КАНАДА ПО МАТЧ ТВ. ОНИ ТАКИЕ РАДОСТНЫЕ, А ТУТ ХОБАНА!#РоссияКанада #МатчТв #ветераныдиванныхвойск— красно-синяя миллионерша 🍕 (@zyancholly) January 5, 2020
5 минут смотрел трансляцию по Матч-ТВ и такой: Панарин, Кузнецов, Тарасенко, годы идут, а в молодежку тащат все те же. Ну потом увидел, что у российских болельщиц на трибунах старые айфоны и все встало на свои места.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 5, 2020
Поздравляю нашу сборную. 5-3, Как всегда на высоте👍— VM (@VM19538774) January 5, 2020
Канадцы должны знать свое место..
#РоссияКанада pic.twitter.com/A64rnaIPD7
На Матч-ТВ доллар по 30— franteesheque (@totsamylysy) January 5, 2020
Сосед повеселил. Вчера по каналу Матч ТВ смотрел хоккей молодежка финал Рашка-Канада. Счет 5:3. Сегодня оказалось проиграли 3:4. Просто транслировали матч 2011 года. Прямо КНДР - только победы для народа!— Оператор РЛС 🇺🇦 (@fucktheLPR) January 6, 2020
Патриоты подавлены тем, что смотрели не тот финал ЧМ по хоккею среди молодёжек.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 6, 2020
Матч-ТВ показал запись 2011 года, а многие не поняли, что это не прямой эфир.
Граждане.
У нас страна 20 лет не ту жизнь живёт, и вы 20 же лет этого не понимаете.
Что про хоккей-то удивляться.
На Матч ТВ Россия не просто победила, там еще все пять шайб забросил Путин!— Gleb Chernyavskiy (@glebke) January 5, 2020
В числе обманутых оказался даже хоккеист Владимир Тарасенко: он 10 минут смотрел хоккей по «Матч ТВ», пока не увидел себя на поле и не понял, что это не та игра.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) January 6, 2020
Ахахахахахахахаха