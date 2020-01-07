Авербух рассказал о гонорарах звёзд фигурного катания за участие в ледовых шоу

Несмотря на то, что фигурное катание безумно популярно, заработки главных звёзд этого вида спорта значительно отличаются от того, что получают футболисты или хоккеисты.

Ранее фигуристка Евлизавета Туктамышева рассказала, что за победу на этапах Гран-При фигуристы получают порядка 18 тысяч долларов. За финал престижной серии платят больше - 25 тысяч.

Здесь стоит добавить, что на руки фигуристы получают ещё меньше, так как 30% от этой суммы получает тренер, а с налогами от призовых остаётся меньше половины.

Хорошим источником заработка для фигуристов являются разные ледовые шоу, которые проходят во время новогодних каникул. Благодаря паузе в календаре соревнований даже действующие фигуристы могут подзаработать в шоу.

По словам Авербуха, ранее гонорары фигуристам за участие в шоу начислялись в долларах, но после кризиса организаторы спектаклей стали работать в рублёвой зоне. Хореограф отметил, что средний гонорар спортсмена около 150-200 тысяч рублей (2150 - 2900 евро) за один выход.

"Делать качественное представление - дорого. А я сразу позиционировал своё шоу как шоу, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. И понимал, что существенную часть расходов будут составлять гонорары. Все получали гонорары, даже когда тур был убыточным. Мне было важно сохранить состав", - приводит слова Авербуха Sport24.

"Волшебник страны Оз" - последнее на сегодняшний день шоу, которое поставил Авербух. В нём приняли участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Авербух, правда, не единственный кто занимается продюсированием ледовых шоу. Конкуренцию ему составляют Евгений Плющенко, а с недавних пор ещё и Татьяна Навка.

Sport24 утверждает, что первые несколько лет они работали в убыток, но, учитывая, популярность "Спящей красавицы" с участием Алины Загитовой, Навка в этом году сможет рассчитывать как минимум на самоокупаемость.

Практически у всех этих шоу есть второй состав, потому что не все фигуристы могут позволить себе длительные гастроли.

Не брезгуют российские фигуристы и участием в иностранных шоу. Например, организаторы швейцарского Art On Ice в этом году пригласили Алину Загитову. В Швейцарии очень хорошие гонорары, которые манят даже действующих фигуристов. Спортсмен с именем может рассчитывать на 1700 евро за выход, а солист - на все 4500 евро.