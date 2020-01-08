2020-й начинает набирать обороты, а так как это чётный год, то и в спорте в этом году ожидается довольного много интересного и даже грандиозного. Предлагаем ознакомиться с главными событиями, за которыми будут следить миллионы людей по всему миру.

9 - 26 января: Чемпионат Европы по гандболу

Почему это важно? Да потому, что на первенстве континента впервые в своей истории выступит сборная Латвии. Да, это не самый популярный спорт в нашей стране, но следить и переживать за нашими ребятами просто необходимо. Первый матч уже завтра против Испании.

18 января: Конор Макгрегор - Дональд Серроне

Пожалуй, одно из главных событий января - это бой ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне. Макгрегор не выходил в клетку с 2018 года, но всё это время оставался одним из главных героев в мире ММА. Возвращение ирландца уже бьёт рекорды по продажам трансляций и билетов. Сможет ли Конор в этот раз покинуть октагон победителем?

20 - 26 января: Чемпионат Европы по фигурному катанию

После новогодних каникул фигуристы вновь выйдут на лёд, чтобы сразиться за звание чемпиона Европы. Правда, интриги тут не очень много. Вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию российским фигуристкам в лице Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной. К тому же, из-за отсутствия Японии, Китая и США резко выросли шансы на медали и у российских фигуристов.

22 февраля: Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри

Не любите фигурное катание, ММА и отдаёте предпочтение старому, доброму боксу? Специально для вас 22 февраля в Лас-Вегасе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC. Ни тот, ни другой не знают горечи поражения - на счету американца 42 победу в 43 поединка, а у Фьюри 29 побед в 30 поединках. Ничейный исход их первого поединка, похоже, не устроил никого из боксёров, поэтому в этот раз оба тяжеловеса захотят уже наконец определить сильнейшего тяжеловеса на данный момент.

16 - 22 марта: Чемпионат мира по фигурному катанию

Юбилейный (110-й) турнир пройдёт с 16 по 22 марта 2020 года в канадском Монреале. Здесь уже россиянам будет посложнее и если удастся выиграть более одной золотой медали, то это будет большим успехом. Скорее всего, здесь, как и на чемпионате Европы, всё сведётся к противостоянию трио Трусова-Щербакова-Косторная.

18 апреля: Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон

Это уже пятая попытка организовать данный бой. Ранее по разным причинам всё отменялось, но за это время одно осталось неизменным - оба бойца ни разу не проиграли. В последний раз американец уступал в октагоне в 2012 году, а Нурмагомедов и вовсе остаётся непобеждённым. Если бой всё-таки состоится, то мы наконец узнаем имя сильнейшего бойца UFC в лёгком весе.

8 - 24 мая: Чемпионат мира по хоккею

Одно из любимых спортивных событий среди латвийских болельщиков - чемпионат мира по хоккею. В этом году мировое первенство состоится в Швейцарии, а свой первый матч наша команда проведёт 9 мая против Норвегии.

27 и 30 мая: Финал Лиги Европы и Лиги чемпионов

В этом пункте мы решили объединить два футбольных финала. Решающие поединки главного и второго по значимости турнира для футбольных клубов (входящих в УЕФА) состоятся с разницей в три дня. Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится в турецком Стамбуле, а решающим матч Лиги Европы примет польский Гданьск.

12 июня - 12 июля: Чемпионат Европы по футболу

Здесь не будет сборной Латвии (удивительно), но зато будут сильнейшие сборные континента. К тому же, по случаю 60-летнего юбилея чемпионатов Европы турнир в этом году пройдет сразу в 12 городах. Сложная система проведения турнира и жеребьёвки уже неоднократно критиковались, но не стоит зацикливаться на этом. До праздника футбола осталось совсем чуть-чуть.

24 июля - 9 августа: XXXII летние Олимпийские игры в Токио

Главное спортивное событие года. Хотя, кто-то может с этим поспорить. В этот раз было решено включить в олимпийскую программу такие виды спорта, как карате, сёрфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг. Единственное, что пока непонятно, в каком статусе на этот праздник жизни отправится российская команда...

10 - 13 декабря: Финал Гран-при по фигурному катанию

Снова фигурное катание. Так уж вышло, что этот вид спорта стремительно набирает обороты и привлекает к экранам всё больше любителей спорта. Финал Гран-при в этом году пройдёт в Пекине, который уже готовится к Олимпиаде 2022 года.

26 декабря - 5 января: Молодёжный чемпионат мира по хоккею