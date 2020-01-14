Отношения Фёдора Емельяненко и его младшего брата Александра уже давно можно назвать враждебными. Фёдор даже высказался, что младший брат для него умер, однако причины, которые привели к их вражде, довольно разные.

Фёдор Емельяненко - российский боец смешанных единоборств (ММА), родившийся 28-го сентября 1976-го года. Его брат Александр родился 2-го сентября и также является широко известным бойцом ММА.

Тюремное заключение Александра

Если Фёдор считается не только одним из лучших, но ещё и достойнейших бойцов всего времени, то про его брата Александра можно сказать прямо противоположное. Наряду с его причастием к различным криминальным группировкам, Емельяненко младший отбывал тюремный срок за сексуальное насилие.

19 мая 2015-го года Александра приговорили к 4,5 годам тюремного заключения за сексуальное насилие. Как сообщалось в Bleacher Report, жертвой Александра стала его домработница Полина Степанова. Пока Степанова занималась хозяйством, Александр забрал её паспорт и заставил женщину сексуально удовлетворять его, чтобы та смогла забрать свой документ.

Для Александра это был не первый случай нарушения закона. До обвинения в сексуальном насилии Емельяненко был осуждён за нападение на пожилого мужчину в одном из московских кафе.

Однако, Александр не отбыл и двух лет из отведённого ему срока, так как 24-го ноября 2016-го года его освободили.

Фёдор никогда не признавал криминальное прошлое своего младшего брата, однако в интервью Sport24 боец сказал, что Александру сейчас, в первую очередь, нужно принести извинения всем людям, над которыми он надругался, обидел и обманул.

Спичка у пороховой бочки

Хоть Фёдор и был всегда категорически против связей младшего брата с криминальным миром, он всё равно помогал Александру в самые сложные периоды его жизни. Однако, складывается впечатление, что Емельяненко младший не смог оценить по достоинству помощь своего брата.

В 2017-м году в одном из разговоров с российскими СМИ Александр упомянул о конфликте с другим бойцом, Сергеем Харитоновым. Несмотря на то, что в 2004-м году у них состоялся совместный бой, после его завершения их отношения всё ещё были приятельскими.

К публичному конфликту привёл комментарий Харитонова о том, что во время боя Фёдора с легендой ММА Дэном Хендерсоном, американец мог прийти и в состоянии алкогольного опьянения, а Емельяненко всё равно бы победил.

"Серёже стоило бы быть благодарным за то, что мой брат привёл его в большой спорт, а он выразился так некрасиво", - прокомментировал ситуацию Емельяненко младший.

Александр, чувствуя, что в этом конфликте Фёдор не был на его стороне, был задет за живое. "Я всегда старался вступиться за Фёдора. Я даже ввязался в конфликт ради него. А ему, видите ли, моя защита в этом споре не интересна. Вокруг Фёдора сейчас люди, которые бегают за ним и ничего не говорят в глаза, так как боятся потерять ценный контакт. Вокруг него сплошные подхалимы", - продолжал Александр.

Комментарий младшего брата привёл к тому, что Фёдор написал письмо, в котором не удержался от критики Александра.

"Подхалим это ты, Иуда"

В разговоре, в котором Александр оскорблял людей из окружения Фёдора, он постоянно называл старшего брата Федей.

"Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Фёдор", - начал своё письмо Емельяненко старший. "Я обычно не комментирую чужие высказывания. Но уже не мог молчать. Это мой первый и последний ответ тебе. Я считаю ниже своего достоинства постоянно реагировать на твою ложь", - продолжал Фёдор.

"А теперь самое главное из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим - это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей", - продолжал Фёдор.

"В мой адрес можешь говорить, что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Кроме того, моего окружения ты не знаешь. А все те, кого знаешь, помогали тебе и сыграли немаловажную роль в твоей жизни. И ты мизинца их не стоишь. Поэтому ты не в моём окружении", - ответил Фёдор на оскорбление его близких.

В завершении письма Фёдор, пожалуй, был наиболее резок:

"Ты говоришь в одном из интервью, что можешь мне помочь. Но не понимаю, как ты, недавно освободившийся из тюрьмы, можешь помочь. Разве что только одним - не позорить фамилию моих родителей и мою!", - закончил письмо Фёдор.

И без того ясно, что между обоими братьями было ещё множество других конфликтов, о которых знают лишь люди, вовлечённые в них. Но именно эта ссора положила начало натянутым отношениям обоих братьев в публичной среде.

Фёдор как-то высказывался, что Александр для него мёртв. Исходя из этого можно сделать вывод, что оба спортсмена всё ещё не пришли к согласию.

Емельяненко старший за время своей профессиональной карьеры в ММА участвовал в 46 боях, в которых одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Ещё один результат был аннулирован.