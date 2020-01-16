Чт, 16.01.2020
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"Руки Базуки", бывший зэк и корейский великан. Самые странные бои, которые обсуждают миллионы

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Фёдор Емельяненко против "корейского великана" Чхве Хон Мана

ФОТО: скриншот с youtube.com

В последнее время всё чаще можно увидеть странные поединки по правилам бокса или смешанных единоборств (ММА). Такие противостояния выглядят нелепо, возмущают ценителей классических боёв и приносят огромные деньги организаторам.

Совсем недавно состоялся бой по правилам бокса между российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Многие называли это противостояние цирком, которое позорит бокс. Другие с удовольствием наблюдали за шоу.

Кстати, телеканал РЕН ТВ, который транслировал этот поединок, сообщил, что бой собрал у экранов половину российских мужчин и стал самым успешным событием в истории телеканала.

Таких поединков с каждым годом становится всё больше. Есть спрос - будет предложение. Правда, бой Емельяненко - Кокляев - не самый странный в истории боевых видов спорта.

Представляем вашему вниманию подборку боёв, которые легко могут составить ему конкуренцию по степени "фриковатости".

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Фёдор Емельяненко против "корейского великана" Чхве Хон Мана

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