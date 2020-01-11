Автобус потерял работу в тренерском штабе минского "Динамо"

Главный тренер команды Крейг Вудкофт, реагируя на 11-матчевую серию поражений, пытался встряхнуть игроков, потребовав у них толкать автобус.

Таким образом канадский специалист пытался доказать хоккеистам, что общими силами можно решить любую задачу.

После того, как команда толкала автобус, она одержала две победы. Клуб подтвердил, что автобус утвержден тренером по физической подготовке.

Портал sport.tut.by сообщает, что сейчас автобус минского "Динамо" удален с сайта клуба с раздела, в котором указаны тренеры команды.