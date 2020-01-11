Латвийские гандболисты проиграли свой второй матч на чемпионате Европы

11 января сборная Латвии по гандболу в своём втором матче на групповом этапе чемпионата Европы проиграла Нидерландам.
Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 24:32 (16:10).
Счёт в матче открыл латвийский гандболист Нил Крейцбергс, но затем нидерландцы сравняли и потихоньку начали уходить в отрыв. К 20-й минуте счёт был уже 5:10 не в нашу пользу и тренер решил провести замену вратаря, выпусти в на площадку Райтиса Пуриньша. Этот отрыв нидерландская команда сумела сохранить вплоть до конца первого тайма. Команды отправились на перерыв при счёте 10:16.
В начале второго тайма латвийские гандболисты смогли немного сократить отрыв, но вскоре соперник вновь увеличил разницу в счёте до пяти мячей - 15:20. Эта разница то уменьшалась, то сокращалась на протяжении всех 30 минут, но в итоге сборная Нидерландов добилась своей первой победы на турнире.
Отметим, что для сборной Нидерландов это дебютный чемпионат Европы, также как и для сборной Латвии. В первом матче группового этапа сборная Латвии уступила Испании (22:33), а Нидерланды проиграли Германии (23:34).
Последний матч на групповом этапе сборная Латвии проведёт 13 января против команды Германии. Начало встречи в 19:15.
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходит одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире принимают участие 24 европейские сборные.