Популярный блогер совершила каминг-аут

"Пришло время стать свободной. Я была рождена в неправильном теле. Это значит, что я трансгендер", - заявила блогер. По словам 25-летней Ягер, выпускающей на YouTube видео о косметике и красоте,

решение публично рассказать об этом она приняла после того, как в ее адрес посыпались угрозы направить в СМИ информацию о том, что в детстве она была мальчиком.

Никки говорит, что всегда хотела рассказать об этой части своей биографии, но не хотела выделять себя таким образом, чтобы ее считали особенной. "Тема номер один на моем канале - моя любовь к косметике. И это никак не изменится", - подчеркнула Ягер.

Она также рассказала, что ее мама, узнав о беременности, не делала УЗИ для определения пола ребенка и была уверена, что у нее будет девочка. По словам блогера,

с детства она не чувствовала себя мальчиком, поэтому уже к 7-8 годам отрастила волосы и стала почти всегда носить женскую одежду.

Никки отметила, что во время взросления ее поддерживали мать и учителя, а многие одноклассники признавали в ней девочку. В возрасте 14 лет она начала принимать гормоны, а полностью завершила процесс перехода в другой пол в возрасте 19 лет, уже снимая видео на YouTube.