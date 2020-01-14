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Дортикос поздравил Бриедиса с днём рождения и пообещал сделать подарок 21 марта

Юньер Дортикос

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

13 января латвийскому боксёру Майрису Бриедису исполнилось 35 лет. С днём рождения нашего спортсмена поздравил кубинец Юньер Дортикос, который станет соперником Бриедиса в финале Всемирной боксёрской суперсерии.

Видео с поздравлением Дортикоса было опубликовано в официальном Twitter суперсерии. Кубинец поздравил Бриедиса и пообещал, что сделает ему подарок 21 марта. Напомним, что именно в этот день в Риге состоится финальный поединок между двумя боксёрами.

Майрис Бриедис на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. Дортикос - победил 24 раза (22 нокаутом) и также потерпел одно поражение.

Ожидается, что Бриедис и Дортикос сразятся за принадлежащий кубинцу пояс IBF, а также титул чемпиона Всемирной боксёрской суперсерии.

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