Дортикос поздравил Бриедиса с днём рождения и пообещал сделать подарок 21 марта

13 января латвийскому боксёру Майрису Бриедису исполнилось 35 лет. С днём рождения нашего спортсмена поздравил кубинец Юньер Дортикос, который станет соперником Бриедиса в финале Всемирной боксёрской суперсерии.
Видео с поздравлением Дортикоса было опубликовано в официальном Twitter суперсерии. Кубинец поздравил Бриедиса и пообещал, что сделает ему подарок 21 марта. Напомним, что именно в этот день в Риге состоится финальный поединок между двумя боксёрами.
🎂 @DorticosKO wishes @BriedisMairis a happy birthday and says he will be bringing his gift on Saturday March 21st! 🎁#BriedisDorticos 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/bsw5cWeEhl— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) January 14, 2020
Майрис Бриедис на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. Дортикос - победил 24 раза (22 нокаутом) и также потерпел одно поражение.
Ожидается, что Бриедис и Дортикос сразятся за принадлежащий кубинцу пояс IBF, а также титул чемпиона Всемирной боксёрской суперсерии.