Дортикос поздравил Бриедиса с днём рождения и пообещал сделать подарок 21 марта

Видео с поздравлением Дортикоса было опубликовано в официальном Twitter суперсерии. Кубинец поздравил Бриедиса и пообещал, что сделает ему подарок 21 марта. Напомним, что именно в этот день в Риге состоится финальный поединок между двумя боксёрами.