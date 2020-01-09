Латвия снова примет большой бокс: бой Бриедиса пройдёт в Риге уже весной!

Менеджер Бриедиса Раймонд Зепс в разговоре с TVNET не подтвердил эту информацию, но и не стал отрицать. Официально о дате и месте поединка объявят организаторы.

Ещё в ноябре 2019-го года организаторы рассматривали три варианта для проведения финального поединка - Латвию, Россию и Саудовскую Аравию. Как выяснил портал TVNET, местом решающего поединка выбрана Рига.

Майрис Бриедис, который 13 января отметит своё 35-летие, на профессиональном ринге одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. Его соперник - кубинец Юньер Дортикос - победил 24 раза (22 нокаутом) и также потерпел одно поражение.

Напомним, что оба полуфинальных поединка суперсерии состоялись в Риге 15 июня 2019-го года. 33-летний кубинец победил американца Эндрю Табити, а Бриедис вышел в финал благодаря скандальной победе над поляком Кшиштофом Гловацки.