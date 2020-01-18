Смертельное ДТП на Сааремаа: врач объяснил, почему результаты проб крови виновника расходятся вдвое

Экспертиза, назначенная для исследования крови водителя Audi, который участвовал в тяжелом ДТП на Сааремаа, показала меньшую степень опьянения по сравнению с первоначальным анализом, сделанным в больнице.

В больнице Курессааре примерно через час после ДТП анализ показал наличие 3,51 промилле алкоголя в крови. Результатом экспертизы, сделанной в Центре судебной экспертизы и криминалистики, было 1,82 промилле, так как экспертиза основана на анализе, взятом спустя три часа после первого анализа и более четырех часов после происшествия.

В общем случае, в качестве улики используется ответ экспертизы. Тем не менее, оба результата будут полезны в уголовном расследовании. Врачи также выразили надежду, что здоровье Рейнарта улучшится до такой степени, что он сможет дать показания.

Главный врач Центра экстренной медицины (ЭМО) при Североэстонской региональной больнице Василий Новак, который никак не связан с этим случаем, сказал Postimees, что такая большая разница не стала для него неожиданностью, поскольку пациент мог получить лечение, из-за которого содержание алкоголя в его крови уменьшилось.

Новак пояснил, что в соответствии с принятой в Эстонии практикой, у пациента с серьезными травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, анализ крови берут не на месте, а в больнице при первой возможности, потому что важнее всего его здоровье. Всего берется две пробы. В первом случае сыворотка крови (жидкая составляющая крови, желтоватая жидкость, из которой были удалены клетки крови и агенты, свертывающие кровь) анализируется в больнице, во втором случае она отправляется в центр тестирования. Тем не менее, по словам Новака, различия в результатах должны быть очень небольшими.

Так откуда взялась большая разница? Из слов Новака можно понять, что переливания крови могут снизить уровень алкоголя в организме.

"Травмы, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, как правило, тяжелые. Они требуют на первом этапе сильную поддержку кровообращения путем инфузии, то есть введения жидкости", - сказал Новак.