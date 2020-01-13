Подробности трагедии на Сааремаа: пьяный водитель погубил три поколения семьи

Полиция уже обратила внимание на 34-летнего Андреса, который мчался на Audi. Мы не знаем, сколько минут понадобилось бы, чтобы патруль успел его остановить. Андрес мчался со скоростью не менее 138 км/час и, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В 16 километрах от Курессааре произошла авария с трагическими последствиями - Андрес врезался в ехавший перед ним Volvo.

27-летняя женщина, управлявшая Volvo, ее восьмимесячный ребенок и 58-летняя женщина, находившиеся в автомобиле, погибли в результате аварии. У молодой женщины остались муж и еще один маленький ребенок.

Получившие тяжелейшие травмы Андрес и 37-летняя пассажирка Volvo были доставлены на вертолете в таллиннскую больницу, где они находятся и сейчас.

Все находившиеся в Volvo были родственниками.

"Жизнь все-таки несправедлива. Невозможно поверить, что все это может случиться с твоими собственными родными", - прокомментировал произошедшее в соцсетях близкий погибших.

Сообщили другому патрулю

Прежде чем авария произошла в деревне Маса между двумя и тремя часами дня, Андреса заметил измерявший скорость на шоссе полицейский патруль. Почти за десять километров до места аварии блюстители порядка в патрульном автобусе измерили скорость Audi, составлявшую 138 км/ч, что значительно превышает ограничение скорости на шоссе.

То, на какой дикой скорости мчался Audi в сторону Куйвасту, бросилось в глаза даже некоторым жителям волости Тахула.

Полиция сделала все возможное, чтобы задержать водителя. Включили сирены на патрульном автобусе и пытались преследовать мчавшуюся на огромной скорости Audi, но потеряли ее из виду. Они также не успели дать Audi сигнал остановиться.

Поэтому полицейские сообщили о нарушителе скоростного режима другому патрулю на том же шоссе. К несчастью, Андрес успел спровоцировать трагическую аварию.

По словам медиков, прибывших на место происшествия, был проведен первичный тест на алкоголь, и выяснилось, что в крови у Андреса - 3,7 промилле алкоголя. Это может подтвердить экспертиза, результат которой может отличаться от первоначального.

Volvo - всмятку

Точные обстоятельства аварии еще неизвестны и выяснятся в ходе полицейского расследования.

По первоначальным данным, Андрес, находившийся за рулем Audi, начал обгонять ехавший впереди и поворачивавший налево Volvo, но врезался в него. Однако непосредственно перед поворотом запрещено совершать обгон, о чем говорит нанесенная на дорожное полотно двойная сплошная линия.

В результате столкновения автомобили вылетели с дороги.

Авария была настолько сильной, что левая сторона Volvo была сильно деформирована. Капот Audi был также сильно поврежден.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, приведших к гибели одного или большего числа людей. В случае признания человека виновным наказание составляет от трех до 12 лет тюремного заключения.

Авария произошла на Сааремаа на 128-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту. ФОТО: Irina Mägi

Друг Андреса, не пожелавший называть свое имя, сказал вчера Postimees, что не понимает, почему человек, у которого дома маленькая дочь, сел за руль, очевидно, в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Янк, как зовут друзья Андреса, человек с добрым сердцем. "Всегда готов помочь", - добавляет он.

Родившийся в 1985 году Андрес по образованию автомеханик. Много лет он работал водителем фуры. Часто бывает за границей. По этой причине авария и ее последствия стали для друзей шоком. "Должны были еще утром (позавчера - прим. ред.) собраться... Но да...", - сказал он.

Давно не в ладу с законом

Андрес уже бывал не в ладу с законом. Выяснилось, что он пытался скрыться от полицейских и 22 октября 2012 года и также находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разогнался на Mitsubishi до 180 км/ч, пытаясь скрыться. Суд приговорил его к шести месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также у него забрали на четыре месяца водительские права. И это еще не все.

Похожий инцидент произошел с ним и в 2017 году. В том году седьмого сентября он находился на том же шоссе, где позавчера произошла трагическая авария, там он проигнорировал сигнал полиции к остановке. Он прибывал скорость и попытался скрыться от полиции. Его преследовали с сиреной и мигалками. За это суд приговорил мужчину к 15 дням ареста и на полгода лишил его водительских прав.