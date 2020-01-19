Вышел на замену и забил три гола: Холанд провёл первый матч за "Боруссию"

19-летний Холанд вышел на замену на 56-й минуте, когда его "Боруссия" уступала со счётом 1:3. Три минуты спустя норвежский футболист забил свой первый гол за новый клуб, на 70-й минуте вывел команду вперёд (4:3), а на 79-й - установил окончательный счёт, оформив хет-трик.

Таким образом, Холанд сделал хет-три через 23 минуты после выхода на замену. Идеальнее дебюта не придумаешь!

Стоит добавить, что Холанд стал седьмым игроком в истории чемпионата Германии, который сделал хет-трик в дебютном матче. В последний раз подобное удавалось нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу в 2013 году, который отправил также отправил три мяча в ворота "Аугсбурга".

Одержав победу в этом матче "Боруссия" догнала в турнирной таблице "Баварию" (33 очка) и расположилась на четвёртом месте.

Что касается Холанда, то в текущем сезоне норвежский футболист забил 16 голов в 14 матчах чемпионата Австрии. Кроме того, на счету Эрлинга 8 голов в 6 матчах Лиги чемпионов, которые он забил в составе "Зальцбурга". В 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" сыграет с французским ПСЖ и у Холанда будет возможность улучшить эти показатели.

Напомним, что Эрлинг Холанд перешёл в "Боруссию" в конце декабря 2019-го из "Зальцбурга". Футболист подписал с немецкой командой контракт до 2024 года и обошёлся дортмундцам в 45 миллионов евро.