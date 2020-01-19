Триумфальное возвращение Макгрегора и нокаут на первой минуте

Это первый турнир UFC в 2020 году. Макгрегор вернулся в октагон спустя полтора года, поэтому интерес к поединку был высоким. Билеты на мероприятие были распроданы за 3 минуты, а в зале было полно знаменитостей.

В трансляцию попали боксёр Тайсон Фьюри, актёры Дейв Батиста и Мэттью МакКонахи, а также латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.

Первым в восьмиугольник вышел Дональд Серроне. Перед боем "Ковбой" поцеловал жену, сына и бабушку, а затем под ирландскую балладу Foggy Dew появился Макгрегор. Конора встречали лучше и по шуму в арене было понятно, на чьей стороне большинство собравшихся.

Что касается боя, то он получился короче, чем выход бойцов в октагон. Макгрегор сразу же полетел на соперника, плечом разбил ему нос, попал с ноги в челюсть, обрушил град ударов и отправил Серроне в нокаут уже на первой минуте.

У Макгрегора быстро получилось опрокинуть соперника на канвас, после чего ирландец начал бить лежачего "Ковбоя".

Судье ничего не оставалось, как прервать бой на 40-й секунде. Триумфальное возвращение Конора!

Этот бой очередное напоминание о том, настолько крут может быть ирландец, когда он готов и заряжен. Перед боем Конор говорил, что хочет нокаутировать "Ковбоя", получить бой с Хорхе Масвидалем, а затем реванш с Хабибом. С Серроне проблем не возникло - ждём бой с Масвидалем?

Для Макгрегора это был первый бой за 15 месяцев (если не считать пожилого мужчину в пабе) после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года и первая победа с ноября 2016-го, когда ирландец нокаутировал Эдди Альвареса.