Остапенко и Гулбис удачно стартовали на Australian Open. Севастова - выбыла

В мужском одиночном разряде латвийский теннисист Эрнест Гулбис обыграл канадца Феликса Оже - 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Интересно, что в мировом рейтинге ATP Оже занимает 22-е место, а Гулбис всего 256-е.

Матч между теннисистами продолжался 3 часа 35 минут. За это время 19-летний Оже сделал восемь эйсов, два брейка и семь раз ошибся при подаче. Гулбис 14 раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Гулбис отлично начал 2020-й год, одержав шесть побед в семи матчах. Отметим, что за весь 2019-й год Гулбис одержал всего 7 побед.

За выход во второй раунд Гулбис заработал 45 рейтинговых очков ATP и 79,1 тысячу евро. Во втором круге Australian Open 31-летний Гулбис сыграет со словенцем Альяжем Бедене.﻿

Эрнест Гулбис ФОТО: AP/Scanpix

Что касается женского одиночного разряда, то у наших теннисисток первый раунд Australian Open сложился по-разному. Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 1:6, 1:6 и завершила выступления в одиночном разряде.

За 1 час 17 минут Севастова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не сделала ни одного брейка. На счету 26-летней Томлянович два эйса, три ошибки при подаче и пять реализованных брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Анастасии.

Более удачным выдался старт для Алёны Остапенко, занимающей 45-ю строчку рейтинга WTA. В первом раунде Остапенко обыграла россиянку Людмилу Самсонову (118 WTA) со счётом 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это времся Самсонова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Остапенко выполнила 11 эйсов, три раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в следующий круг Остапенко заработала 70 рейтинговых очков и 79,1 тысячу евро. Во втором раунде её ждёт встреча со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге.

Для Остапенко матч против Самсоновой стал первым в 2020-м году. В январе она отозвала своё участие на турнире в Окленде "по личным обстоятельствам".

Отметим также, что первый раунд Australian Open не смогла преодолеть россиянка Мария Шарапова, которая не справилась с хорваткой Донной Векич - 3:6, 4:6. Мария в третий раз подряд проигрывает на старте турнира "Большого шлема". По итогам соревнований Мария опустится за пределы Топ-350.

Помимо Шараповой первый раунд Australian Open стал последним для россиянок Маргариты Гаспарня и Дарьи Касаткиной, американок Слован Стивенс и Аманды Анисимовой, а также белорусски Александры Саснович.

Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.