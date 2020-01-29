Отец Нурмагомедова: "Думаю, мы закатаем Фергюсона"

На первом в этом году турнире UFC, который состоялся 18 января, Конор Макгрегор за 40 секунд отправил в нокаут американца Дональда Серроне. Для ирландца этот бой стал первым после поражения от Нурмагомедова в 2018-м году. Кроме того, это первая победа ирландца с 2016-го года.

Сразу после боя начались спекуляции на тему того, с кем ирландец проведёт свой следующий бой. Одной из самых частых фамилий, которую перечисляли, была - Нурмагомедов. Об этом также сказал и президент UFC Дэйна Уайт, который считает, что их повторный поединок может стать крупнейшим и самым кассовым в истории боевого спорта. Правда, не всё так просто...

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш?", - сказал Нурмагомедов-старший "Р-Спорт" в день последней победы Макгрегора.

В интервью порталу "Чемпионат" Абдулманап Нурмагомедов заявил, что пока рано рассуждать об этом, так как впереди у Хабиба бой с Фергюсоном (18 апреля). В данный момент дагестанец готовится дома, а за 70 дней до поединка планирует отправиться в США.

"У обоих по 12 побед в UFC - лучшие бойцы! При чём тут Конор?! Мы говорим о нём, потому что, видимо, вам это интересно, но самый главный бой столетия - Хабиб против Тони", - заявил Нурмагомедов-старший.

Кроме того, отец бойца намекнул на то, что поединок Макгрегора с Серроне был договорным. "Это не бой, это - муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

По мнению отца дагестанского бойца, чемпион соглашается на реванш, когда соперник даёт ему тяжёлый бой и создаёт проблемы, а в первом поединке Конора и Хабиба не было даже пяти раундов и Нурмагомедов полностью доминировал над ирландцем, который впоследствии сдался.

"О чём тут вообще говорить? Какой реванш?! Слово "реванш" уберите! Когда мы говорим о втором бое с Конором, мы как бы затмеваем действительно главный бой. Это оскорбительно и для Хабиба, и для Тони", - считает Абдулманап Нурмагомедов.

Что касается предстоящего поединка против Фергюсона, то по мнению Нурмагомедова-старшего, Хабиб никогда не был слабее американца, никогда не пропускал столько ударов и является более доминирующим бойцом. "Думаю, мы закатаем Фергюсона", - уверенно отметил отец бойца.

Много в последнее время говорилось и о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова против непобеждённого американского боксёра Флойда Мейвезера. Напомним, что после боя Макгрегора Мейвезер в своём Instagram выложил постер своего боя с дагестанцем.

Эту ситуацию также прокомментировал отец Хабиба, который сказал, что после боя с Фергюсоном им потребуется полгода, чтобы поработать с командой украинского боксёра Василия Ломаченко и потом будет возможен боксёрский поединок.

"Мы предлагаем любой день в любом месте, только с одним условием: 11 раундов по боксу и один по смешанным единоборствам (ММА), если мы выстоим 11 раундов против лучшего боксёра, то почему бы ему не выйти на один раунд по правилам ММА с нами? Но все дела будут после Тони", - приводит слова Нурмагомедова-старшего "ТАСС".