Даугавгрива: открытым пламенем горел автобус Rīgas satiksme
В социальной сети Facebook появилась информация, что на Даугавгривсском шоссе открытым пламенем горит автобус. Образовалась огромная пробка. В интервью TVNET Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила, что в этом районе горит автобус Rīgas satiksme.
Представитель VUGD Агрита Витола сообщила, что пожар начался в моторном отсеке автобуса, площадь возгорания составила 4 кв.метра. Вызов поступил в 13:06.
Пожар был оперативно локализован, после чего начались работы по тушению.
Люди из горящего автобуса эвакуировались сами. Движение автомобилей было блокировано.
TVNET также связался с Rīgas satiksme. Пресс-секретарь предприятия Виктор Закис рассказал, что на место прибыли оперативные службы, будет проведена экспертиза с целью выяснить причины пожара.