Даугавгрива: открытым пламенем горел автобус Rīgas satiksme

Представитель VUGD Агрита Витола сообщила, что пожар начался в моторном отсеке автобуса, площадь возгорания составила 4 кв.метра. Вызов поступил в 13:06.

Пожар был оперативно локализован, после чего начались работы по тушению.

Люди из горящего автобуса эвакуировались сами. Движение автомобилей было блокировано.