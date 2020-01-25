Сб, 25.01.2020
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Даугавгрива: открытым пламенем горел автобус Rīgas satiksme
Фото с места происшествия

иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В социальной сети Facebook появилась информация, что на Даугавгривсском шоссе открытым пламенем горит автобус. Образовалась огромная пробка. В интервью TVNET Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) подтвердила, что в этом районе горит автобус Rīgas satiksme.  

Представитель VUGD Агрита Витола сообщила, что пожар начался в моторном отсеке автобуса, площадь возгорания составила 4 кв.метра. Вызов поступил в 13:06.

Пожар был оперативно локализован, после чего начались работы по тушению.

Люди из горящего автобуса эвакуировались сами. Движение автомобилей было блокировано. 

TVNET также связался с Rīgas satiksme. Пресс-секретарь предприятия Виктор Закис рассказал, что на место прибыли оперативные службы, будет проведена экспертиза с целью выяснить причины пожара. 

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