Почему бывшему криминалисту не дает покоя старое двойное убийство?

Анатолий вспоминает случай, когда в Звейниекциемсе горели дом и сарай. В сарае нашли труп. Убитым оказался хозяин дома по имени Альфред, одиночка, про которого говорили, что у него много денег. "Его уже мертвым затащили в сарай, который находился метрах в 20 от дома. От дома до сарая преступники налили дорожку бензина". Судмедэксперт был повидавшим жизнь мужчиной с опытом. Осмотрев труп, он сразу же сказал: "Это дело рук женщины". Вот что дает опыт! Он оказался прав. Мы больше месяца тщательно работали, подключился Альфред Паже из Управления уголовного розыска МВД. В конце концов бандитов нашли. Самое ужасное, что бандой руководила девушка - она все организовала".