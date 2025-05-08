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Почему бывшему криминалисту не дает покоя старое двойное убийство?

Перевод: rus.tvnet.lv

32 года своей жизни Анатолий Зейлюкс проработал в системе внутренних дел, принимая участие в раскрытии самых громких преступлений восьмидесятых годов. Он был вовлечен в поиски убийцы и насильника Станислава Рогалева, вместе с коллегами расследовал дело Адольфа Криевиньша о двойном убийстве, а также дело убийцы девочки - эксгибициониста Александра Носова. О них он рассказал TVNET+ новые, неизвестные детали. Одно из дел у бывшего следователя особенно отпечаталось в памяти и не дает покоя и сегодня. После выхода на пенсию Анатолий Зейлюкс занялся пчеловодством и по-прежнему хозяйничает в Малнаве под Лудзой.

Анатолий вспоминает случай, когда в Звейниекциемсе горели дом и сарай. В сарае нашли труп. Убитым оказался хозяин дома по имени Альфред, одиночка, про которого говорили, что у него много денег. "Его уже мертвым затащили в сарай, который находился метрах в 20 от дома. От дома до сарая преступники налили дорожку бензина". Судмедэксперт был повидавшим жизнь мужчиной с опытом. Осмотрев труп, он сразу же сказал: "Это дело рук женщины". Вот что дает опыт! Он оказался прав. Мы больше месяца тщательно работали, подключился Альфред Паже из Управления уголовного розыска МВД. В конце концов бандитов нашли. Самое ужасное, что бандой руководила девушка - она все организовала".

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