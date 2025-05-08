Почему бывшему криминалисту не дает покоя старое двойное убийство?

32 года своей жизни Анатолий Зейлюкс проработал в системе внутренних дел, принимая участие в раскрытии самых громких преступлений восьмидесятых годов. Он был вовлечен в поиски убийцы и насильника Станислава Рогалева, вместе с коллегами расследовал дело Адольфа Криевиньша о двойном убийстве, а также дело убийцы девочки - эксгибициониста Александра Носова. О них он рассказал TVNET+ новые, неизвестные детали. Одно из дел у бывшего следователя особенно отпечаталось в памяти и не дает покоя и сегодня. После выхода на пенсию Анатолий Зейлюкс занялся пчеловодством и по-прежнему хозяйничает в Малнаве под Лудзой.