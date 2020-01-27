"Никто не смог бы выжить". Очевидец рассказал о крушении вертолёта Коби Брайанта

"Это было неправильно. Вертолёт летел очень низко. Я видел, как он упал и затрещал. Это не было легко разглядеть, потому что на улице был густой туман. Когда вертолёт ударился об землю, воспламенился большой огненный шар. Никто не смог бы выжить", - слова Джерри Кочаряна, ставшего очевидцем крушения, приводит Los Angeles Times.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на Los Angeles Times опубликовало слова представителя департамента полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна, заявившего, что:

"Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам для полётов. Туман был такой, что наши вертолеты не летали".

РИА "Новости" отмечают, что вертолёт баскетболиста летел очень низко со скоростью около 160 миль в час (256 км/ч), а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения.

Галерея: Место крушения вертолёта Коби Брайанта

Напомним, вертолёт, на борту которого находился Брайант и ещё восемь человек, разбился в холмах близ города Калабасас, штат Калифорния, в 65 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Брайант часто использовал частный вертолёт Sikorsky S-76. Он был произведён в 1991 году, в базе данных Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) нет ранее зарегистрированных несчастных случаев с вертолётами этой серии.

Всю свою карьеру Коби Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". На его счету пять титулов чемпиона НБА, он сыграл в 18 матчах всех звёзд. В последний раз Брайант сыграл за "Лейкерс" 13 апреля 2016 года. В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр, в Пекине и Лондоне.