"Прощай, легенда!". Весь мир в шоке от смерти Брайанта и его дочери

В минувшие выходные игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 29 очков в матче против "Филадельфии Сиксерс". Теперь в активе Джеймса 33655 очков за карьеру в лиге и он поднялся на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, обойдя легендарного Коби Брайанта (33643 очка).

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Брайант не остался в стороне и сразу же поздравил Джеймса в своём Twitter. "Леброн Джеймс продолжает продвигать игру вперёд. Очень уважаю моего брата", - написал он.

Это был его последний твит. Спустя 12 часов Коби Брайант погиб при крушении вертолёта.

Изначально различные источники указывали, что вместе с Коби в вертолёте были четыре его дочери, но эти слухи не подтвердились. Позже новостной сайт TMZ сообщил, что вместе с Брайантом летела его 13-летняя дочь Джианна. К сожалению, это оказалось правдой.

TMZ пишет, что они летели на тренировку в баскетбольную школу, которую открыл Брайант. Вторая дочь Коби также как отец играла в баскетбол и папа лично тренировал свою дочь, потому что верил, что у неё будет прекрасная спортивная карьера.

Частный вертолёт, которым Коби пользовался с тех пор, как выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", потерпел крушение, врезавшись в склон холма в городе Калабасас, штат Калифорния. Трагедия произошла 26 января около 10 часов утра по местному времени.

Согласно сообщению Heavy.com в вертолёте находились Коби Брайант с дочерью Джианной, её одноклубница Алисса с отцом Джоном Алтобелли и матерью Кери Алтобелли, тренер команды Джианны Кристина Маузер и Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, а также пилот вертолёта Ара Зобаян. Все 9 человек погибли.

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Коби Брайант родился в 1978 году в Филадельфии, был младшим из трёх детей и единственным сыном экс-игрока НБА Джо Брайанта и Памелы Кокс-Брайант. Когда Коби было 6 лет, когда его семья переехала в Италию. Там он свободно овладел итальянским языком и всерьёз заинтересовался футболом, став болельщиком "Милана".

Брайант признавался, что если бы остался в Европе, то попробовал бы стать футболистом, но в 1991 году его отец завершил карьеру и вместе с семьёй вернулся в США.

Брайант стал одним из тех, кто пришёл в НБА прямиком из школы. Позже он признавался, что жалел об этом, потому что прилично учился и мог легко поступить практически в любой университет исключительно по результатам выпускных экзаменов.