"Прощай, легенда!". Весь мир в шоке от смерти Брайанта и его дочери

Ушёл из жизни Коби Брайант.
В минувшие выходные игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 29 очков в матче против "Филадельфии Сиксерс". Теперь в активе Джеймса 33655 очков за карьеру в лиге и он поднялся на третье место в списке самых результативных игроков в истории НБА, обойдя легендарного Коби Брайанта (33643 очка).
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020
Брайант не остался в стороне и сразу же поздравил Джеймса в своём Twitter. "Леброн Джеймс продолжает продвигать игру вперёд. Очень уважаю моего брата", - написал он.
Это был его последний твит. Спустя 12 часов Коби Брайант погиб при крушении вертолёта.
Изначально различные источники указывали, что вместе с Коби в вертолёте были четыре его дочери, но эти слухи не подтвердились. Позже новостной сайт TMZ сообщил, что вместе с Брайантом летела его 13-летняя дочь Джианна. К сожалению, это оказалось правдой.
TMZ пишет, что они летели на тренировку в баскетбольную школу, которую открыл Брайант. Вторая дочь Коби также как отец играла в баскетбол и папа лично тренировал свою дочь, потому что верил, что у неё будет прекрасная спортивная карьера.
Частный вертолёт, которым Коби пользовался с тех пор, как выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", потерпел крушение, врезавшись в склон холма в городе Калабасас, штат Калифорния. Трагедия произошла 26 января около 10 часов утра по местному времени.
Согласно сообщению Heavy.com в вертолёте находились Коби Брайант с дочерью Джианной, её одноклубница Алисса с отцом Джоном Алтобелли и матерью Кери Алтобелли, тренер команды Джианны Кристина Маузер и Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, а также пилот вертолёта Ара Зобаян. Все 9 человек погибли.
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Коби Брайант родился в 1978 году в Филадельфии, был младшим из трёх детей и единственным сыном экс-игрока НБА Джо Брайанта и Памелы Кокс-Брайант. Когда Коби было 6 лет, когда его семья переехала в Италию. Там он свободно овладел итальянским языком и всерьёз заинтересовался футболом, став болельщиком "Милана".
Брайант признавался, что если бы остался в Европе, то попробовал бы стать футболистом, но в 1991 году его отец завершил карьеру и вместе с семьёй вернулся в США.
Брайант стал одним из тех, кто пришёл в НБА прямиком из школы. Позже он признавался, что жалел об этом, потому что прилично учился и мог легко поступить практически в любой университет исключительно по результатам выпускных экзаменов.
Всю свою карьеру Брайант провёл в "Лос-Анджелес Лейкерс". Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии.
В 2016 году Коби Брайант завершил карьеру, но даже на "пенсии" продолжал устанавливать рекорды. В 2017-м году он стал первым игроком в истории НБА, который получил сразу два увековеченных номера в одной и той же команде - "8" и "24" в "Лейкерс".
Перечислять все награды, достижения и рекорды Брайанта можно бесконечно. Для тех, кто любил баскетбол - это невосполнимая утрата. Многие мальчишки по всему миру влюблялись в эту игру только благодаря Коби, а те, кто жил в Европе, заводили будильник на 3 часа ночи, чтобы в живую посмотреть матчи с его участием.
Это невосполнимая потеря не только для баскетбола, но и для всего спорта. На гибель легенды "Лейкерс" отреагировали не только спортсмены, но и огромное количество знаменитостей.
Российский хоккеист Александр Овечкин: "У меня разбито сердце. Не могу поверить… Благословенно иметь возможность встретиться с вами. RIP, легенда".
Актёр Вин Дизель: "Тяжело на сердце сегодня... для семьи: пожалуйста, знайте, он сильно повлиял на наши жизни и будет жить в наших сердцах. Глубочайшие соболезнования всем. Наши молитвы сегодня за семью этого истинного героя".
Певец Джастин Бибер: "Не могу поверить. Ты всегда вдохновлял меня. Люблю тебя!".
Телеведущий Иван Ургант: "Первым, кого я увидел на паркете был он. Первая майка купленная в 2002 году в LA была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели…R.I.P Gianna and Kobe Bryant".
Футболист Артём Дзюба: "Коби Брайант… Мой любимый баскетболист… Легенда… Просто не верится… Навсегда в памяти".
Президент США Дональд Трамп: "Коби Брайант, несмотря на то, что он был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он так любил свою семью, и у него была такая сильная страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более разрушительным. Мы с Меланией выражаем наши самые теплые соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайантов. Да пребудет с вами Господь!".
Актёр Сильвестр Сталлоне: "Мир потерял великого человека и великого чемпиона. Мне так жаль его семью. Моё сердце разбито. Спортсмен, писатель, новатор, образец для подражания".
Коби Брайанту был 41 год. У него остались три дочери, младшая из которых родилась в июне 2019 года.
Эта трагедия из разряда тех, в которые отказываешься верить. Все эти новости звучат как кошмар, и хочется поскорее проснуться.
Легендарный спортсмен, образец преданности одному клубу, любящий муж и отец, кумир миллионов, человек с грандиозными планами на будущее, с постоянной улыбкой на лице...
Таким его и запомним. Прощай, Коби!