Организатор суперсерии: "Не уверен, что Гловацки хочет бой-реванш с Бриедисом"

Прошлым летом Бриедис нокаутировал Гловацки в "Арене Рига", заполучив в свою собственность пояс Всемирной боксёрской организации (WBO) в первой весовой категории (до 90,7 кг). Кроме того, он вышел в финал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии.

Поединок Бриедиса и Гловацки многие оценивают довольно противоречиво. Во втором раунде латвийский боксёр получил удар в затылок, на что решил ответить ударом локтем по челюсти Гловацки. В арене стоял такой шум, что судья не остановил бой вовремя, хотя гонг прозвучал уже несколько раз.

Калле Зауэрланд является главным организатором суперсерии, а его брат Нисе и отец Вилфрид, в свою очередь, ведут промоутерскую компанию Team Sauerland, которая представляет и латвийского боксёра. И тут возникает вопрос, а заинтересована ли Team Sauerland в организации реванша Бриедиса и Гловацки?

"Безусловно, это был бы тот ещё бой", - сказал Калле Зауэрланд.

"Конечно, это был бы отличный бой. Без вопросов. Правда, не уверен, что Гловацки действительно хочет этот бой", - поделился своими мыслями организатор суперсерии.

Калле Зауэрланд допускает, что представители Гловацки добились желаемого, лишив Бриедиса пояса чемпиона WBO, так как латвийский боксёр не смог провести реванш в определённый срок из-за того, что ему нужно было готовиться к финалу суперсерии против кубинца Юньера Дортикоса.

Но организатор суперсерии не исключает, что Гловацки попытается заполучить пояс чемпиона WBO, даже не стремясь провести реванш с Бриедисом.

"Возможно, он завоюет пояс и останется в Польше. Бриедису не нужен Гловацки. Совсем наоборот, Гловацки нужен Бриедис", - сказал Зауэрланд.

Ожидается, что Гловацки за титул чемпиона будет сражаться с британским боксёром Лоуренсом Околи. За свою карьеру 27-летний британец не потерпел ни одного поражение и одержал 14 побед (11 нокаутом).

Представителем Околи является известный промоутер Эдди Хирн, который работает с мировыми чемпионами в тяжёлом весе - Энтони Джошуа и Александром Усиком, который нанёс Бриедису единственное поражение в карьере.

Что Бриедис, что Гловацки публично заявляли, что они готовы провести реванш. Тем не менее, некоторые вопросы всё ещё остаются открытыми - кто возьмётся за организацию, где пройдёт бой и смогут ли обе стороны договориться об условиях схватки?

Бриедис, который 13-го января отметил 35-летие, за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение. 21-го марта в Риге латвийский боксёр выйдет на ринг против 33-летнего Дортикоса, на счету которого 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

В финале Бриедис и Дортикос будут сражаться за пояс чемпиона Международной боксёрской организации (IBF) и за награду победителя суперсерии - трофей легендарного Мухаммеда Али.