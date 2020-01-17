Представитель Гловацки: "Латвийской полиции должно быть стыдно за Бриедиса"

Промоутер польского боксёра Кшиштофа Гловацки Анджей Василевски жёстко прокомментировал возможный бой-реванш его подопечного с латвийским боксёром Майрисом Бриедисом. Его слова приводит Przegląd Sportowy.
Ранее Бриедис в своём интервью для польских СМИ заявил, что не против провести бой-реванш с Кшиштофом Гловацки. При чём латвийский боксёр готов это сделать на родине Гловацки в Польше. Правда, менеджер польского спортсмена Анджей Василевски в разговоре с порталом Przegląd Sportowy отметил, что нет смысла обсуждать бой-реванш.
По словам Василевски, Бриедис убегал от ответственности как трус, а его команда высылала разные письма, чтобы не допустить реванш. Кроме того, польский промоутер заявил, что после боя о своих фолах Бриедис говорил одно, а спустя какое-то время - совсем другое.
"Он радовался, что повёл себя неспортивно, а потом отнекивался. Для меня Бриедис - не тот, с кем можно вести переговоры. Может быть это прозвучит громко, но латвийской полиции должно быть стыдно, что в их рядах находится такой человек. Это ужасный пример для молодёжи", - заявил Василевски.
Напомним, что в сентябре 2019-го года Майрис Бриедис решил оставить работу в Госполиции, чтобы сконцентрировать все силы на спортивной карьере.
Напряжённые отношения между стороной Бриедиса и Гловацки возникли после их совместного поединка в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии, в которой победу одержал латвийский боксёр. Поединок изобиловал нарушениями правил, ошибками судейства, которые привели к тому, что польская сторона подала апелляцию.