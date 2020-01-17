Представитель Гловацки: "Латвийской полиции должно быть стыдно за Бриедиса"

Ранее Бриедис в своём интервью для польских СМИ заявил, что не против провести бой-реванш с Кшиштофом Гловацки. При чём латвийский боксёр готов это сделать на родине Гловацки в Польше. Правда, менеджер польского спортсмена Анджей Василевски в разговоре с порталом Przegląd Sportowy отметил, что нет смысла обсуждать бой-реванш.

По словам Василевски, Бриедис убегал от ответственности как трус, а его команда высылала разные письма, чтобы не допустить реванш. Кроме того, польский промоутер заявил, что после боя о своих фолах Бриедис говорил одно, а спустя какое-то время - совсем другое.

"Он радовался, что повёл себя неспортивно, а потом отнекивался. Для меня Бриедис - не тот, с кем можно вести переговоры. Может быть это прозвучит громко, но латвийской полиции должно быть стыдно, что в их рядах находится такой человек. Это ужасный пример для молодёжи", - заявил Василевски.

Напомним, что в сентябре 2019-го года Майрис Бриедис решил оставить работу в Госполиции, чтобы сконцентрировать все силы на спортивной карьере.