Пугающие совпадения: Коби Брайанту дважды предсказывали смерть в вертолёте

13 ноября 2012 года соответствующее пророчество в своём Twitter разместил пользователем под ником @dotNoso.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

"Коби погибнет в результате крушения вертолёта", - говорится в твите.

После смерти Коби Брайанта этот твит стал вирусным и на момент публикации этой новости собрал больше 300 тысяч отметок "нравится" и свыше 160 тысяч ретвитов. Скорее всего, предсказание пользователя Twitter было неудачно и глупой шуткой, от которой пробивает реальная дрожь.

После случившегося тот же пользователь Twitter опубликовал серию нецензурных твитов, сокрушаясь из-за случившегося. Скорбящие по погибшему кумиру требовали, чтобы фанат удалил свой твит восьмилетней давности, но он не стал этого делать. Видимо, из-за того, что к его аккаунту стремительно вырос интерес.

Есть ещё одно странное совпадение во всей этой истории. В 2017 году телеканал Comedy Central выпустил ролик, в котором на улицу жилого района падает вертолёт, из которого пытается выбраться Коби Брайант.

В руках у легендарного баскетболиста были трофеи, которые просили отдать малолетние хулиганы. Затем вертолёт взрывается и по округе разлетаются чемпионские перстни баскетболиста. Суть шутки в том, что Брайант в "Лейкерс" был эгоистичным и не хотел пасовать Шакил О’Нилу.

Но если этот видеоролик вышел в 2017-м году, когда всем была известна привязанность и любовь Брайанта к перемещению на вертолёте, то в случае с твитом от 2012-го года вопросов гораздо больше.