Пугающие совпадения: Коби Брайанту дважды предсказывали смерть в вертолёте

Гибель легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта в результате крушения вертолёта предсказал один из его фанатов ещё в ноябре 2012-го года.
13 ноября 2012 года соответствующее пророчество в своём Twitter разместил пользователем под ником @dotNoso.
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012
"Коби погибнет в результате крушения вертолёта", - говорится в твите.
После смерти Коби Брайанта этот твит стал вирусным и на момент публикации этой новости собрал больше 300 тысяч отметок "нравится" и свыше 160 тысяч ретвитов. Скорее всего, предсказание пользователя Twitter было неудачно и глупой шуткой, от которой пробивает реальная дрожь.
После случившегося тот же пользователь Twitter опубликовал серию нецензурных твитов, сокрушаясь из-за случившегося. Скорбящие по погибшему кумиру требовали, чтобы фанат удалил свой твит восьмилетней давности, но он не стал этого делать. Видимо, из-за того, что к его аккаунту стремительно вырос интерес.
Есть ещё одно странное совпадение во всей этой истории. В 2017 году телеканал Comedy Central выпустил ролик, в котором на улицу жилого района падает вертолёт, из которого пытается выбраться Коби Брайант.
В руках у легендарного баскетболиста были трофеи, которые просили отдать малолетние хулиганы. Затем вертолёт взрывается и по округе разлетаются чемпионские перстни баскетболиста. Суть шутки в том, что Брайант в "Лейкерс" был эгоистичным и не хотел пасовать Шакил О’Нилу.
Но если этот видеоролик вышел в 2017-м году, когда всем была известна привязанность и любовь Брайанта к перемещению на вертолёте, то в случае с твитом от 2012-го года вопросов гораздо больше.
Непонятно, был ли у Коби Брайанта конфликт с этим фанатом и что вообще подвигло его на публикацию подобного в своём Twitter. Возможно, мы просто имеем дело с обычным фейком и махинацией, с помощью которой пользователь переставил дату публикации или задним числом поправил старый твит. В любом случае, подобные совпадения откровенно пугают и вызывают очень много вопросов.