Защитник сборной Латвии Ягодинский неожиданно сменил клуб

Предыдущий сезон Ягодинский провёл в столичном РФШ, с который завоевал серебряные медали чемпионата Латвии, а также стал обладателем Кубка Латвии. В прошлом сезоне 27-летний футболист забил 5 голов.

Карьеру футболиста Ягодинский начал в рижской "Даугаве", а потом выступал за "Юрмалу". В 2012 году футболист отправился в киевское "Динамо", которое отдало Ягодинского в аренду в "Говерлу".

С 2016 по 2018 год Ягодинский выступал в чемпионатах Венгрии и Румынии, а затем вернулся на родину и подписал контракт с "Вентспилсом", а позже - с РФШ. На счету футболиста также 31 матч за сборную Латвии.