Защитник сборной Латвии Ягодинский неожиданно сменил клуб

Футбольный клуб "Валмиера" объявил о подписании защитника сборной Латвии Виталия Ягодинского.
Предыдущий сезон Ягодинский провёл в столичном РФШ, с который завоевал серебряные медали чемпионата Латвии, а также стал обладателем Кубка Латвии. В прошлом сезоне 27-летний футболист забил 5 голов.
Карьеру футболиста Ягодинский начал в рижской "Даугаве", а потом выступал за "Юрмалу". В 2012 году футболист отправился в киевское "Динамо", которое отдало Ягодинского в аренду в "Говерлу".
С 2016 по 2018 год Ягодинский выступал в чемпионатах Венгрии и Румынии, а затем вернулся на родину и подписал контракт с "Вентспилсом", а позже - с РФШ. На счету футболиста также 31 матч за сборную Латвии.
"Валмиера" под руководством Тамаза Пертии в прошлом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате и гарантировала себе участие в квалификационном раунде Лиги Европы. В настоящий момент с командой также тренируется Артур Карашаускс, но клуб не афиширует эту информацию.