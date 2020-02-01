Дела у Мерзликина в НХЛ идут всё лучше. Возможно, всё дело в девушке

Напомним, дебют Мерзликина в НХЛ, выступающего за "Коламбус Блю Джекетс", начинался непросто - он проиграл свои первые десять игр и лишь в последний день 2019 года добился долгожданной победы, отстояв в воротах против "Флориды Пантерз" со счётом 4:1.

Что изменилось с тех пор? Многое! В январе латвийский вратарь стал одним из тех, на ком держится успех команды.

В первом месяце этого года он провёл за команду 10 игр, из которых - восемь закончились победой. К тому же, в трёх матчах он отстоял "всухую", не пропустив ни одной шайбы.

Согласно статистике, в среднем в январе Мерзликин пропускал 1,72 шайбы и отражал 94,8% бросков противника.

"Коламбус" выпустил видео, обобщив 10 лучших сейвов латвийского вратаря:

Видео с участием Мерзликина выпустила не только родная команда - в январе он попал и в выпуск самых забавных моментов НХЛ.

Элвис засветился сразу в трёх эпизодах - прыжком пантеры (5:26 – 5:49), "игрой на гитаре" (10:54 – 11:10), а также угостив водой комментатора (13:35-13:43).

Кто вдохновил Элвиса на победы? Возможно, его новая возлюбленная Александра. Подружка Мерзликина очень часто красуется в социальных сетях в хоккейном свитере с номером любимого - #90.

"Наверно, буду чаще надевать этот свитер... Радуюсь победам Элвиса в НХЛ. Я очень горжусь тобой и буду носить его с гордостью", - под одним из фото пишет возлюбленная хоккеиста.

На другой фотографии красотка и вовсе признаётся ему в любви:

"В 2020 году рядом с тобой. Чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Люблю тебя больше, чем это можно выразить словами".

Напомним, летом 2017 года после пяти лет отношений Мерзликин сделал предложение своей возлюбленной Луане из Швейцарии, однако уже в начале 2018 года стало известно, что пара отозвала помолвку.