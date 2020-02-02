"Хочу перед всеми извиниться". Один из зараженных коронавирусом в России связался со СМИ

Гражданин Китая Ван Юньбинь вышел на связь с изданием "Чита.Ру". Он рассказал, что является одним из зараженных коронавирусом из Забайкальского края в Чите. Согласно его словам, о своем диагнозе он узнал из СМИ, а информации ему представляют меньше, чем журналистам.

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей. Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться", — слова Ван Юньбиня.

Мужчина беспокоится о своей двухлетней дочери, которая попала под карантин из-за контакта с ним.

Ван Юньбинь также отправил "Чита.ру" видеоролик из инфекционной больницы Читы, где он прибывает. Пациент пожаловался на условия содержания:

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента".

Видео из больницы:

В пресс-службе губернатора Забайкальского края "Чита.ру" ответили, что для пациента, его жены и ребёнка обеспечивается "круглосуточная связь с медицинским персоналом", а сотрудники больницы общаются с коллегами из федеральных учреждений здравоохранения.

Собеседник "Чита.ру" заявил, что Ван Юньбинь будет выписан после того, как после курса лечения два подряд анализа на вирус смогут дать отрицательный результат.