Новак Джокович в восьмой раз стал чемпионом Australian Open

Финальный поединок продолжался 4 часа 3 минуты и завершился со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

По ходу встречи 32-летний Джокович записал в свой актив пять брейков, девять эйсов и пять раз ошибся при подаче. 26-летний Доминик Тим пять раз взял подачу соперника, сделал 13 эйсов и допустил 5 двойных ошибок.

Для Джоковича это вторая подряд и восьмая вообще победа на Australian Open. Всего на счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах "Большого шлема". Его обходят только испанец Рафаэль Надаль (19) и швейцарец Роджер Федерер (20).

За победу на Открытом чемпионате Австралии Джокович получит 4,1 миллиона долларов призовых, а также 2000 рейтинговых очков АТР. Кроме того, победа в Мельбурне позволит Джоковичу обойти Надаля и вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.