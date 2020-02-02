Новак Джокович в восьмой раз стал чемпионом Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open 2020, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.
Финальный поединок продолжался 4 часа 3 минуты и завершился со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
По ходу встречи 32-летний Джокович записал в свой актив пять брейков, девять эйсов и пять раз ошибся при подаче. 26-летний Доминик Тим пять раз взял подачу соперника, сделал 13 эйсов и допустил 5 двойных ошибок.
Для Джоковича это вторая подряд и восьмая вообще победа на Australian Open. Всего на счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах "Большого шлема". Его обходят только испанец Рафаэль Надаль (19) и швейцарец Роджер Федерер (20).
За победу на Открытом чемпионате Австралии Джокович получит 4,1 миллиона долларов призовых, а также 2000 рейтинговых очков АТР. Кроме того, победа в Мельбурне позволит Джоковичу обойти Надаля и вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.
Напомним, что в женском финале Australian Open победу одержала американка София Кенин, которая одолела испанку Гарбинье Мугурусу - 4:6, 6:2, 6:2.
Gr8⃣ness— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
🏆 2008
🏆 2011
🏆 2012
🏆 2013
🏆 2015
🏆 2016
🏆 2019
🏆 2020#AusOpen | #AO2020 | @DjokerNole pic.twitter.com/g0j8o3gZA7