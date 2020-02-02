"Я, наверно, расстроил жену". Вейонис о том, как снова стал президентом

"Я, наверно, расстроил жену", - сказал Вейонис после того, как снова стал президентом.

"Также как и в прошлый раз, когда стал президентом Латвии, жена Ивета до последнего момента мне говорила - может тебе это все-таки не нужно. 8 января было полгода, как я сложил полномочия президента государства. Это время отдыхал здесь же, в Латвии. Было больше времени, чтобы провести его с внуком", - рассказал Вейонис журналу Privāta dzīve. Он отметил, что родные уже успели привыкнуть к тому, что можно провести время с ним.

"Однако сейчас снова больше буду вне дома", - подчеркнул экс-президент Латвии.

На вопрос о том, когда бывший президент Латвии в последний раз играл в баскетбол, он ответил, что делает это "каждую неделю" и "в компании друзей".

"Ещё в 2015 году, будучи президентом Латвии, играл в команде из Огре Ogres milži", - сказал президент, отметив, что и во времена учёбы в университете Тампере играл в студенческой команде, принимавшей участие в чемпионате Финляндии.

"Понимание того, что такое баскетбол - есть", - подчеркнул Вейонис, отметив, что он рад, что сможет применить свои знания и умения в ЛБС.

"Если до этого Латвии мои знания не были нужны, то использую возможность, чтобы помочь развивать баскетбол", - отметил новый президент ЛБС.

Напомним, во вторник, 21 января, экс-президент Латвии Раймонд Вейонис был избран президентом ЛБС.