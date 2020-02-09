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  • "Плед мне мама привезла такой хорошенький": Алиса Знарок показала их новый дом с Панариным

"Плед мне мама привезла такой хорошенький": Алиса Знарок показала их новый дом с Панариным
Видео

ФОТО: Кадр из видео

В конце прошлого года российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился, что приобрёл дом в Нью-Йорке. Его девушка Алиса Знарок недавно сделала подробный видеообзор их нового жилья. 

Алиса сразу отметила, что это видео до преображения жилья - она хочет показать, с чего всё начиналось, а после ремонта показать новое убранство дома.

"Хочу показать вам дом, какой он есть сам по себе, без мебели, а потом уже сниму видео, когда обставимся и будет интересно вам [посмотреть на] эти изменения", - рассказала девушка. 

ФОТО: Кадр из видео

Алиса поделилась, что пока дом совершенно пустой, в нём нет практически ничего, и она потихоньку начинает покупать сюда все вещи.

Примечательно, что первый раз пара переночевала в собственном доме в 28-й день рождения Артемия.

"Диван не пришёл вовремя, интернета нет, клёвое день рождения", - пожаловался именинник.

На тот момент в доме помимо стен был лишь матрас и ковер. "Зато дома", - парировала Алиса любимому. 

ФОТО: Кадр из видео

Спустя некоторое время Алиса засняла первые покупки в дом. Среди первых пришли барные стулья.

"Как Тема говорит, - неудобные", - отметила Алиса.

"Кровать пришла, Рыжего (пёс пары - Прим.ред.) кровать, плед мне мама привезла такой хорошенький", - продолжила она.

ФОТО: Кадр из видео

Рассказывая о планах, Алиса призналась, что вскоре в доме начнётся ремонт. Ребята будут переделывать нижний этаж:

"В Тёмин зал, в его восстановительную зону, где будет баня, паровая баня", - поделилась Алиса. 

Видео: Дом Артемия Панарина и Алисы Знарок до преображения 

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