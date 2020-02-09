"Плед мне мама привезла такой хорошенький": Алиса Знарок показала их новый дом с Панариным
В конце прошлого года российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поделился, что приобрёл дом в Нью-Йорке. Его девушка Алиса Знарок недавно сделала подробный видеообзор их нового жилья.
Алиса сразу отметила, что это видео до преображения жилья - она хочет показать, с чего всё начиналось, а после ремонта показать новое убранство дома.
"Хочу показать вам дом, какой он есть сам по себе, без мебели, а потом уже сниму видео, когда обставимся и будет интересно вам [посмотреть на] эти изменения", - рассказала девушка.
Алиса поделилась, что пока дом совершенно пустой, в нём нет практически ничего, и она потихоньку начинает покупать сюда все вещи.
Примечательно, что первый раз пара переночевала в собственном доме в 28-й день рождения Артемия.
"Диван не пришёл вовремя, интернета нет, клёвое день рождения", - пожаловался именинник.
На тот момент в доме помимо стен был лишь матрас и ковер. "Зато дома", - парировала Алиса любимому.
Спустя некоторое время Алиса засняла первые покупки в дом. Среди первых пришли барные стулья.
"Как Тема говорит, - неудобные", - отметила Алиса.
"Кровать пришла, Рыжего (пёс пары - Прим.ред.) кровать, плед мне мама привезла такой хорошенький", - продолжила она.
Рассказывая о планах, Алиса призналась, что вскоре в доме начнётся ремонт. Ребята будут переделывать нижний этаж:
"В Тёмин зал, в его восстановительную зону, где будет баня, паровая баня", - поделилась Алиса.
Видео: Дом Артемия Панарина и Алисы Знарок до преображения