Выдающаяся гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – сообщило в четверг агентство.

В НИИ Склифосовского журналистам рассказали, что спортсменка находится в медучреждении, и состояние у нее удовлетворительное. Причины ее госпитализации не уточняются.

"Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Температура вечером и утром - 36,8", - цитирует больницу "РИА Новости".

Новость о "попытке суицида" Солдатовой стала сюрпризом и для ее личного тренера Анны Дьяченко:

"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех".

Сама спортсменка позднее рассказала о произошедшем в Instagram в видеобращении, опубликованном тренером: "Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я - гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась. Тут пишут такой кошмар - вены, порезалась".

Двумя днями ранее, 4 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью, что гимнастка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что некоторое время назад, в сентябре прошлого года, уже сообщалось о проблемах со здоровьем спортсменки - Александра потеряла сознание и досрочно завершила выступления на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.

Александра не поехала на чемпионат мира 2019 года в Баку и больше с тех пор не принимала участия в соревнованиях, отмечает "Спорт-Экспресс".