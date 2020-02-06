Выдающаяся гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла заявление агентства городских новостей "Москва" о том, что она якобы пыталась покончить с собой. Спортсменка призналась, что "порезалась во время приготовления завтрака", сообщает "Р-Спорт".
"В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.
На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – сообщило в четверг агентство.
В НИИ Склифосовского журналистам рассказали, что спортсменка находится в медучреждении, и состояние у нее удовлетворительное. Причины ее госпитализации не уточняются.
"Вчера к нам поступила, пока посетителям к ней нельзя. Температура вечером и утром - 36,8", - цитирует больницу "РИА Новости".
Новость о "попытке суицида" Солдатовой стала сюрпризом и для ее личного тренера Анны Дьяченко:
"Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех".
Сама спортсменка позднее рассказала о произошедшем в Instagram в видеобращении, опубликованном тренером: "Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я - гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась. Тут пишут такой кошмар - вены, порезалась".
Двумя днями ранее, 4 февраля, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью, что гимнастка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.
Напомним, что некоторое время назад, в сентябре прошлого года, уже сообщалось о проблемах со здоровьем спортсменки - Александра потеряла сознание и досрочно завершила выступления на финальном этапе Кубка вызова в Португалии.
Александра не поехала на чемпионат мира 2019 года в Баку и больше с тех пор не принимала участия в соревнованиях, отмечает "Спорт-Экспресс".
В то же время в последнее время в профиле Солдатовой появлялись жизнерадостные фотографии с горнолыжных склонов и солнечного Тенерифе, никак не свидетельствовавшие о суицидальных настроениях. Девушка писала, что посвящает свободное время здоровью и восстановлению.